Президент Молдови Майя Санду у вівторок, 12 січня, здійснить перший офіційний візит в Україну.

Про це заявили в канцелярії президента Молдови.

Згідно з розкладом візиту, в Києві Санду зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Склад офіційної делегації Молдови буде оголошений найближчим часом.