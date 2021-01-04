Про це заявили в канцелярії президента Молдови.
Згідно з розкладом візиту, в Києві Санду зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.
Склад офіційної делегації Молдови буде оголошений найближчим часом.
- У четвер, 10 грудня, голова Конституційного суду Молдови Домніка Маноле офіційно визнала Маю Санду новим президентом. Також суд затвердив результати виборів президента.
- У середині листопада в Молдові на виборах президента країни перемогла експрем’єр-міністр і лідерка партії “Дія і солідарність” Мая Санду — вона набрала 57,75% голосів виборців. Її головний суперник — чинний президент Ігор Додон — отримав 42,26% голосів. #Букви розповідали, що відомо про обрану лідерку країни.
- Днями новообрана президентка Молдови Мая Санду дала кількагодинну пресконференцію. Вона виступила за виведення російських військових з Придністров’я.