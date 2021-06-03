Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Нагадаємо, що Ігри в Токіо стартують 23 липня.
Зараз в Японії спостерігається четверта хвиля захворювання коронавірусом, в 10 районах країни діє надзвичайний стан.
Хасімото сказала BBC Sport: “Я на 100% впевнена, що Ігри відбудуться, що ми зробимо це. Наразі питання в тому, як зробити Ігри ще більш безпечними”.
За її словами, багато японців все ще не впевнені в тому, що можна проводити Олімпіаду-2021.
“Найбільша проблема в тому, як ми зможемо контролювати і управляти потоком людей. Якщо під час Ігор станеться спалах, який призведе до кризи або надзвичайної ситуації, я вважаю, що ми повинні бути готові до проведення цих Ігор без глядачів”, – сказала Хасімото.
Цього літа іноземних вболівальників не допустять до Олімпійських або Паралімпійських ігор, які розпочнуться 24 серпня.
Нагадаємо, що нова хвиля інфекцій в Японії почалася в квітні. Зараз у деяких регіонах діють обмеження до 20 червня.
Вакцинувати населення країна почала в лютому – пізніше, ніж у більшості інших розвинених країнах, – і зараз лише близько 3% людей повністю вакциновані.
- Раніше повідомлялося, що 24 травня Японія відкрила центри масової вакцинації від COVID-19 для людей похилого віку.
- 118-річна Кане Танака, жителька Японії, відмовилася брати участь в передачі олімпійського вогню під час Олімпіади. Вона пояснила це ризиками, пов’язаними з розповсюдженням коронавірусу.
- Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і американська та німецька компанії Pfizer і BioNTech уклали угоду про безоплатну вакцинацію учасників літніх Олімпійських ігор в Токіо.