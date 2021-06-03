Голова оргкомітету Олімпіади-2020 Сейко Хасімото заявила, що на "100% впевнена" в проведенні Олімпійських ігор у цьому році, але попередила, що Ігри "повинні бути готові до проведення без глядачів".

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Нагадаємо, що Ігри в Токіо стартують 23 липня.

Зараз в Японії спостерігається четверта хвиля захворювання коронавірусом, в 10 районах країни діє надзвичайний стан.

Хасімото сказала BBC Sport: “Я на 100% впевнена, що Ігри відбудуться, що ми зробимо це. Наразі питання в тому, як зробити Ігри ще більш безпечними”.

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За її словами, багато японців все ще не впевнені в тому, що можна проводити Олімпіаду-2021.

“Найбільша проблема в тому, як ми зможемо контролювати і управляти потоком людей. Якщо під час Ігор станеться спалах, який призведе до кризи або надзвичайної ситуації, я вважаю, що ми повинні бути готові до проведення цих Ігор без глядачів”, – сказала Хасімото.

Цього літа іноземних вболівальників не допустять до Олімпійських або Паралімпійських ігор, які розпочнуться 24 серпня.

Нагадаємо, що нова хвиля інфекцій в Японії почалася в квітні. Зараз у деяких регіонах діють обмеження до 20 червня.

Вакцинувати населення країна почала в лютому – пізніше, ніж у більшості інших розвинених країнах, – і зараз лише близько 3% людей повністю вакциновані.