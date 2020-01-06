Про це повідомляється на офіційному сайті виборчої комісії.

Уточнюється, що в другому турі Мілановіч переміг чинного президента країни Колінду Грабар–Кітарович.

При цьому наголошується, що за результатами обробки 100% виборчих бюлетенів, за Грабар-Кітарович проголосували 929 тисяч чоловік, а Мілановічу віддали свій голос 1 млн 34 тисячі виборців.

Повідомляється, що Мілановіч на виборах представляв інтереси опозиційної партії соціал–демократів.

Майбутній президент займав посаду прем’єр–міністра Хорватії з грудня 2011–го по січень 2016- го року.