Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
13 жовтня чилійські опозиційні законодавці розпочали процедуру імпічменту президента Себастьяна Піньєри у зв’язку з можливими порушеннями під час продажу гірничодобувної компанії, про які стало відомо після витоку Pandora Papers.
Один з ініціаторів імпічменту, депутат нижньої палати парламенту Хайме Наранхо заявив, що президент “відкрито порушив Конституцію” та “серйозно поставив під загрозу честь нації”.
Для просування процесу імпічменту потрібно 78 голосів у нижній палаті парламенту. Поки неясно, чи пройде ця ініціатива через Сенат.
Раніше цього місяця прокурор Чилі заявив, що країна розпочала розслідування можливих корупційних злочинів, пов’язаних з хабарництвом, а також податкових порушень, пов’язаних з продажем компанії.
Документи з Pandora Papers описували операцію з продажу рудника у 2010 році. Йдеться про великий проєкт з видобутку міді та заліза в Чилі. На той час Піньєра, бізнесмен-мільярдер, щойно вперше вступив на посаду президента. Його родина може бути причетною до цієї угоди.
Піньєра відкидає звинувачення та стверджує, що контракт вже детально вивчали та не виявили жодних порушень.
Вже наступного місяця в країні мають відбутися вибори до законодавчих органів. Піньєра не є кандидатом на цих виборах.
Що відомо про Pandora Papers?
Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.
Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу, який розгорівся після глобального витоку документів Pandora Papers.
Документи Pandora Paper також частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей “ПриватБанку”.
За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, інформація з розслідування “не стала сюрпризом” для українських правоохоронців.
Фігурантами документів також стали президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв, експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.
Крім цього, стало відомо, що експрем’єр Великої Британії Тоні Блер та його дружина Шері стали власниками офісної будівлі вартістю 8,8 млн доларів, придбавши офшорну компанію.
Також у звіті про Pandora Papers йдеться, що у 2009 році чинний прем’єр Чехії Андрій Бабіш переказав 22 мільйони доларів через офшорні компанії на придбання нерухомості на Французькій Рив’єрі, зберігаючи при цьому своє право власності на неї в таємниці. У Чехії почали розслідування.
- Вісім країни оголосили про початок розслідувань після публікацій, пов’язаних з витоком фінансових документів Pandora Papers, проаналізованих Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ).