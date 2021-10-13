Чилійські опозиційні законодавці в середу почали процедуру імпічменту президента країни Себастьяна Піньєри. Причиною стали можливі зловживання, про які стало відомо після витоку Pandora Papers.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

13 жовтня чилійські опозиційні законодавці розпочали процедуру імпічменту президента Себастьяна Піньєри у зв’язку з можливими порушеннями під час продажу гірничодобувної компанії, про які стало відомо після витоку Pandora Papers.

Один з ініціаторів імпічменту, депутат нижньої палати парламенту Хайме Наранхо заявив, що президент “відкрито порушив Конституцію” та “серйозно поставив під загрозу честь нації”.

Для просування процесу імпічменту потрібно 78 голосів у нижній палаті парламенту. Поки неясно, чи пройде ця ініціатива через Сенат.

Раніше цього місяця прокурор Чилі заявив, що країна розпочала розслідування можливих корупційних злочинів, пов’язаних з хабарництвом, а також податкових порушень, пов’язаних з продажем компанії.

Документи з Pandora Papers описували операцію з продажу рудника у 2010 році. Йдеться про великий проєкт з видобутку міді та заліза в Чилі. На той час Піньєра, бізнесмен-мільярдер, щойно вперше вступив на посаду президента. Його родина може бути причетною до цієї угоди.

Піньєра відкидає звинувачення та стверджує, що контракт вже детально вивчали та не виявили жодних порушень.

Вже наступного місяця в країні мають відбутися вибори до законодавчих органів. Піньєра не є кандидатом на цих виборах.

Що відомо про Pandora Papers?

Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.

Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу, який розгорівся після глобального витоку документів Pandora Papers.