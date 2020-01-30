Про це повідомляє газета The New York Times.

PAC — це спеціальні структури, що з’явилися в США в кінці 1940-х років після чергової реформи виборчого законодавства. Вони дозволяють фізичним та юридичним особам витрачати гроші на реалізацію тих чи інших політичних завдань. Деякі PAC беруть участь й у виборчих кампаніях, виступаючи за чи проти тих чи інших політиків, наприклад, займаючись розповсюдженням реклами або антиреклами будь-якого кандидата.

Напередодні PAC від лобістської групи Конгресу США, яка називається “Демократична більшість за Ізраїль”, мала намір запустити рекламне оголошення проти сенатора-демократа з Вермонту Берні Сандерса. В цьому оголошенні йшлося про те, що Сандерс нібито не зможе перемогти чинного президента США Дональда Трампа на виборах, бо його вік (йому 78 років) та стан здоров’я (напередодні він пережив серцевий напад) роблять вибір на його користь досить ризикованим.

Однак кампанія Берні Сандерса пішла на випередження та заздалегідь розіслала прихильникам кандидата елетронні листи з попередженням, що така реклама проти нього буде запущена. При цьому кампанія не звинувачувала “Демократичну більшість за Ізраїль”.

Вже на наступний день кампанія Сандерса повідомила про успіхи: вона змогла залучити близько 1,3 млн доларів під час збору, запущеного напередодні скандалу навколо негативної реклами.