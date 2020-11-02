Уже завтра, 3 листопада, виборці в Америці вирішать, чи залишиться Дональд Трамп в Білому домі ще на чотири роки. Президенту-республіканцеві кидає виклик кандидат від Демократичної партії Джо Байден - віце-президент часів Барака Обами, в політиці з 1970-х років.

#Букви розповідають, що відомо про основні суперників, рейтингах і їхнє ставлення до України.

День виборів

Виборчі дільниці 3-го листопада відкриті з 6:30 до 19:30: будь-який виборець, який стоїть в черзі на призначеній йому виборчій дільниці о 19:30, зможе проголосувати. Найбільше виборців приходять голосувати рано вранці і безпосередньо перед закриттям виборчих дільниць.

Байден лідирує в загальнонаціональних опитуваннях

Національні опитування – хороший показник того, наскільки популярний кандидат в країні в цілому, але вони не обов’язково є хорошим способом передбачити результат виборів.

Наприклад, в 2016 році Хілларі Клінтон лідирувала в опитуваннях і набрала майже на три мільйони голосів більше, ніж Дональд Трамп, але все ж програла – це тому, що в США використовується система колегії вибірників, тому виграш більшості голосів не завжди приносить вам перемогу.

Які штати вирішальні на цих виборах?

Як показує досвід з Клінтон в 2016 році, кількість набраних голосів менш важливо, ніж те, де їх набрати.

Більшість штатів майже завжди голосують однаково, а це означає, що в дійсності існує лише кілька штатів, в яких у обох кандидатів є шанси на перемогу. Такі штати називаються штати, які “вагаються”.

В системі колегії виборщиків, яку США використовують для обрання свого президента, кожному штату дається певна кількість голосів в залежності від того, скільки членів він направляє в Конгрес – Палату представників і Сенат. Усього доступно 538 голосів колегії виборщиків, тому для перемоги кандидату необхідно набрати 270 голосів.

Як показано на карті вище, в деяких штатах, які “вагаються”, пропонується набагато більше голосів колегії виборщиків, ніж в інших, тому кандидати часто проводять в них набагато більше часу.

Хто лідирує штатах, які “вагаються”?

На даний момент опитування в штатах, які “вагаються”, виглядають добре для Джо Байдена, хоча в деяких з них різниця невелика.

Байден, схоже, має сильні лідерські позиції в Мічигані, Пенсільванії і Вісконсині – трьох промислових штатах, які його суперник-республіканець здобув з відривом менш 1% і здобув перемогу в 2016 році.

У США обирають третину сенаторів

Крім виборів президента в США пройдуть і вибори в Сенат, на яких оберуть 33 з 100 сенаторів. Зараз більшість у верхній палаті Конгресу належить республіканцям: 53 мандати. За прогнозом FiveThirtyEight, в 77 з 100 сценаріїв виборів демократи можуть отримати контроль над Сенатом, в 23 більшість зберігають республіканці.

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Кандидати та Україна

У серпні кандидат від Демократичної партії Джо Байден пообіцяв, що буде сприяти тому, щоб Україна отримала летальну озброєння, якщо він виграє на виборах.

“Як президент, я дам зрозуміти Кремлю, що вони повинні закінчити свою агресію і окупацію України. Адміністрація Байдена-Харріс переконана, що Україна отримає необхідну економічну і військову підтримку, в тому числі смертоносне озброєння – одночасно закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху”, – йдеться у заяві Байдена з нагоди Дня Незалежності України.

Пізніше він заявив, що буде домагатися закінчення війни на Донбасі.

Під час фінального раунду дебатів, що відбувся 23 жовтня, президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація надала летальну військову допомогу Україні, на відміну від адміністрації Барака Обами.