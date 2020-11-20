Перерахунок вручну бюлетенів у штаті Джорджія підтвердив, що переможцем президентських виборів там став Джо Байден.

Про це, зокрема, повідомляють американський телеканал CNN і видання The New York Times.

Ручний підрахунок близько 5 млн бюлетенів тривав протягом шести днів.

Згідно з остаточними результатами аудиту, Байден обійшов Трампа в цьому штаті на 12 284 голоси.

Розрив між кандидатами дещо скоротився в порівнянні з результатами до перерахунку. Це, зокрема, сталося після того, як офіційні особи виявили 2600 неврахованих бюлетенів в окрузі Флойд.

Невраховані бюлетені також були виявлені в округах Фейетт, Уолтон і Дуглас.

У цілому кількість неврахованих бюлетенів склала близько 5800. Але і серед них перевага виявилася за Байденом: з цієї кількості Трамп отримав близько 1400 нових голосів.

Посадові особи штату наголосили, що невраховані бюлетені – це наслідок людської помилки, а не спроба фальсифікацій.

У більшості ж округів штату при перерахунку голосів відбулися лише незначні зміни в результатах, які суттєво не вплинули на результат виборів.

Під час аудиту не були виявлені будь-які фальсифікації, на існуванні яких неодноразово і безпідставно наполягав чинний президент США Дональд Трамп.

За підсумками аудиту держсекретар штату Джорджія Бред Раффенспергер підтвердив, що перемогу здобув Байден.

“Перший в історії Джорджії загальний аудит виборів підтвердив, що нова система підрахунку голосів точно підрахувала і повідомила результати”, – наголосив він.

Тепер губернатор штату Джорджія Брайан Кемп, який є республіканцем, до 17:00 суботи за місцевим часом повинен підписати документи, згідно з якими Байден офіційно отримує 16 голосів виборників.

Згідно із законом штату, губернатор “засвідчує списки виборників кандидата, який отримав найбільшу кількість голосів”.

Джорджія – один із американських штатів, де кандидати йшли з мінімальним відривом. Перемогу Байдена значною мірою забезпечила підтримка передмість Атланти і висока явка темношкірого населення.

Джо Байден став першим кандидатом від Демократичної партії, який переміг у Джорджії за останні 28 років (після Білла Клінтона в 1992 році).