Соціальна мережа Twitter у період до і після президентських виборів у США позначила близько 300 тисяч повідомлень як такі, що "вводять в оману".

Про це повідомляється в блозі Twitter.

Йдеться про період з 27 жовтня по 11 листопада.

Так, приблизно 300 000 твітів були позначені як “суперечливі і такі, що потенційно вводять в оману”. Це 0,2% від усіх твітів, пов’язаних із виборами в США за цей період.

Взаємодія з 456 з цих твітів була обмеженою (публікації не можна було ретвітнути, відповісти на них або поставити лайк).

Завдяки маркуванню цитування суперечливих твітів знизилося приблизно на 29%.

“Ці примусові заходи залишаються частиною нашої постійної стратегії щодо додавання контексту і обмеження поширення в Twitter інформації про виборчі процеси по всьому світу, котра вводить в оману”, – йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що соціальна мережа Twitter позначала як суперечливі й твіти чинного президента США Дональда Трампа.

Так, із дня виборів, 3 листопада, і по 7 листопада в Twitter були марковані як недостовірні понад третина твітів Трампа (37% постів).

Наприклад, у соцмережі Twitter позначили як суперечливі пости Трампа про рівень його підтримки в трьох штатах, де результати ще не були оприлюднені.

Крім того, Twitter позначив пост Дональда Трампа про “спробу суперників вкрасти вибори” як такий, що вводить в оману.