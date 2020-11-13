Про це повідомляється в блозі Twitter.
Йдеться про період з 27 жовтня по 11 листопада.
Так, приблизно 300 000 твітів були позначені як “суперечливі і такі, що потенційно вводять в оману”. Це 0,2% від усіх твітів, пов’язаних із виборами в США за цей період.
Взаємодія з 456 з цих твітів була обмеженою (публікації не можна було ретвітнути, відповісти на них або поставити лайк).
Завдяки маркуванню цитування суперечливих твітів знизилося приблизно на 29%.
“Ці примусові заходи залишаються частиною нашої постійної стратегії щодо додавання контексту і обмеження поширення в Twitter інформації про виборчі процеси по всьому світу, котра вводить в оману”, – йдеться в повідомленні.
Варто відзначити, що соціальна мережа Twitter позначала як суперечливі й твіти чинного президента США Дональда Трампа.
Так, із дня виборів, 3 листопада, і по 7 листопада в Twitter були марковані як недостовірні понад третина твітів Трампа (37% постів).
Наприклад, у соцмережі Twitter позначили як суперечливі пости Трампа про рівень його підтримки в трьох штатах, де результати ще не були оприлюднені.
Крім того, Twitter позначив пост Дональда Трампа про “спробу суперників вкрасти вибори” як такий, що вводить в оману.
- Раніше деякі американські телеканали і соціальна мережа Twitter відмовилися транслювати промову президента США Дональда Трампа, яку він виголосив після голосування. Причина – безліч неправдивих фактів і заяв, які озвучив Трамп.
- Президент США Дональд Трамп у розпал підрахунку голосів розкритикував соціальну мережу Twitter після того, як деякі його твіти було позначено як “сумнівні”.