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«Президентський прораб» Кирило Тимошенко працював у компанії Фірташа та Хорошковського

"Великий будівельник" президента України Володимира Зеленського, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко працював у компанії Дмитра Фірташа та Валерія Хорошковського.

Вівторок, 20 липня 2021, 22:41

Про це йдеться в матеріалі #Букв “Президентський прораб Кирило Тимошенко ­від Фірташа і до Зеленського”.

“Великий будівельник” Володимира Зеленського – людина максимально далека як від будівництва зокрема, так і від інфраструктури загалом. Ані освітою, ані кар’єрою до Офісу президента Кирило Тимошенко не був дотичним до державних чи приватних інфраструктурних проєктів. Причина такого призначення може стати очевидною, якщо розглядати “Велике будівництво” не як інфраструктурний, а як медійний проєкт”, – йдеться в статті.

Зазначається, що в цій сфері Кирило Тимошенко вже має трохи досвіду, оскільки до Офісу президента він володів компанією Good media, яка, якщо вірити сайту компанії, спеціалізується на рекламі, PR, супроводі виборчих кампаній “в Україні та інших країнах СНД”. Зараз компанія переоформлена на його дружину Альону Іванівну Тимошенко.

Пан Тимошенко на цьому ж сайті досі зазначений як СЕО компанії. Пані Євгенія Кравчук – керівник відділу комунікацій, до речі, є нардепом від “Слуги народу” і очолює пресслужбу партії.

У біографії на сайті президента зазначено, що до Good media Кирило Тимошенко працював у компанії “Приват ТБ Дніпро”, а після цього – продюсером, зокрема у ТОВ “07 Продакшн” та ТОВ “Мамас фільм продакшн”. Бенефіціарами першої є Дмитро Васильович Фірташ (той самий) та Валерій Іванович Хорошковський, колишній очільник СБУ та митниці.

З “Мамас фільм продакшн” все трохи складніше, оскільки можна знайти аж три компанії зі схожими назвами, ТОВ “Мамас фільм продакшен”ТОВ “Мамас філм” і ТОВ “Мамас продакшн”. Про взаємозв’язки між ними свідчить те, що власниці ТОВ “Мамас продакшн” до початку 2020 року були власницями й ТОВ “Мамас фільм”, крім того, можна знайти інтерв’ю, в яких одна з них представляє Mamas Film Production. Дві останні компанії згодом фігурували в кримінальному провадженні, у якому розслідувалось “включення до податкового кредиту сум податку на додану вартість від операцій з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, чим сприяли ухиленню від сплати податку на додану вартість”.

Теги: Офіс Президента, Валерій Хорошковський, Дмитро Фірташ, Кирило Тимошенко

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