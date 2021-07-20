"Великий будівельник" Володимира Зеленського – людина максимально далека як від будівництва зокрема, так і від інфраструктури загалом. Ані освітою, ані кар’єрою до Офісу президента Кирило Тимошенко не був дотичним до державних чи приватних інфраструктурних проєктів.

Причина такого призначення може стати очевидною, якщо розглядати “Велике будівництво” не як інфраструктурний, а як медійний проєкт. А в цій сфері Кирило Владленович вже має трохи досвіду, оскільки до Офісу президента він володів компанією Good media , яка, якщо вірити сайту компанії, спеціалізується на рекламі, PR, супроводі виборчих кампаній “в Україні та інших країнах СНД”. Зараз компанія переоформлена на дружину нашого героя, Альону Іванівну Тимошенко.

Пан Тимошенко на цьому ж сайті досі зазначений як СЕО компанії. Пані Євгенія Кравчук – керівник відділу комунікацій, до речі, є нардепом від “Слуги народу” і очолює пресслужбу партії.

У біографії на сайті президента зазначено, що до Good media Кирило Тимошенко працював у компанії “Приват ТБ Дніпро”, а після цього – продюсером, зокрема у ТОВ “ 07 Продакшн ” та ТОВ “Мамас фільм продакшн”. Бенефіціарами першої є Дмитро Васильович Фірташ (той самий) та Валерій Іванович Хорошковський, колишній очільник СБУ та митниці.

З “Мамас фільм продакшн” все трохи складніше, оскільки можна знайти аж три компанії зі схожими назвами, ТОВ “Мамас фільм продакшен” , ТОВ “Мамас філм” і ТОВ “Мамас продакшн” . Про взаємозв’язки між ними свідчить те, що власниці ТОВ “Мамас продакшн” до початку 2020 року були власницями й ТОВ “Мамас фільм”, крім того, можна знайти інтерв’ю, в яких одна з них представляє Mamas Film Production. Дві останні компанії згодом фігурували в кримінальному провадженні , у якому розслідувалось “включення до податкового кредиту сум податку на додану вартість від операцій з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, чим сприяли ухиленню від сплати податку на додану вартість”.

Повертаючись до “Великого будівництва”, слід зазначити, що це не перший політичний медіапроєкт в біографії Кирила Владленовича. Раніше він уже займався медіакампанією партії “Укроп”, яка почала існування зі скандалу з привласненим логотипом партії, для якого використали малюнок київського художника Андрія Єрмоленка. Угоди про використання логотипу з його автором досягли лише після того, як вибухнув скандал. Сума домовленості не розкривалась, однак в інтерв’ю художник заявив , що отримав за свій твір 1 гривню.

До “Укропу” компанія Кирила Тимошенка встигла попрацювати з його майбутніми депутатами – Борисом Філатовим, Віталієм Купрієм та Андрієм Денисенком. Ця співпраця стала джерелом припущень, що до Зеленського Тимошенка привів Андрій Богдан (він працював радником в Дніпропетровській ОДА, коли там головував Коломойський), хоча Кирило Владленович такі закиди рішуче відкидає, припускаючи , що з президентом його міг познайомити Іван Баканов.

Крім “Укропу” пан Тимошенко встиг попрацювати й з Володимиром Гройсманом (що не допомогло останньому залишитись у великій політиці), Анатолієм Гриценком (з такими ж результатами для політика), Ігорем Кононенком. “Багатозадачність” компанії пана Тимошенка досягла такого рівня, що Good media транслювала форум Петра Порошенка “Відкритий діалог” в той самий час, як Кирило Владленович працював у кампанії Володимира Зеленського, зокрема, над тим самим роликом , у якому Володимир Олександрович на фоні порожнього стадіону викликав на дебати Петра Порошенка. Ролик, щоправда, губиться в гуглі за масою цитувань відповіді Порошенка, яка стала крилатою.

Медіакампанією для “Укропу” Кирило Тимошенко залишився задоволеним , хоча сам так і не потрапив до Київради, куди балотувався у 2015 році. На відміну від свого батька, Владлена Тимошенка, який став депутатом Дніпропетровської облради від того ж “Укропу” (а в поточному скликанні уже від “Слуги народу” ). Набагато краще на кар’єрі Кирила Владленовича позначилась кампанія для Володимира Зеленського і “Слуги народу”, за результатами яких він і потрапив до Офісу президента, а згодом очолив Координаційну раду з реалізації програми “Велике будівництво” при президентові України.

Фото – Kirill Timoshenko|Facebook

Такі успіхи в бізнесі принесли непогані фінансові результати. У декларації за 2019 рік Кирило Тимошенко вказав дві квартири (на 181 квадратний метр у Києві та 60,6 – у Дніпрі), будинок площею 56,7 квадратних метрів, земельну ділянку у Дніпропетровській області площею 881 квадратний метр, а також три машиномісця у Києві. Автопарк подружжя Тимошенків складався з Volkswagen Caravelle 2014 року та Porsche Macan 2017, а також BMW Х5, придбаний у червні 2019, через місяць після призначення на посаду заступника керівника Офісу президента, за понад два з половиною мільйони гривень.

З цим автомобілем в червні 2021 Кирило Тимошенко потрапив у скандал з використанням “номерів прикриття”. Журналісти зафіксували на його BMW X5 номерні знаки, які за даними МВС не були зареєстровані за жодним автомобілем. Такий номер дає змогу щонайменше уникнути штрафу за порушення правил дорожнього руху. Право на їх використання мають лише співробітники правоохоронних органів на час здійснення оперативно-розшукової діяльності та працівники Управління державної охорони які охороняють обмежене коло осіб, до яких не входить заступник голови ОП.

Разом з нерухомістю і транспортом Кирило Тимошенко задекларував і професійне обладнання (можливо, саме те, на якому монтуються “відосики” президента).

За 2019 рік пан Тимошенко заробив 3 047 834 гривень, з яких 10 320 гривень соціальної допомоги (копієчка до копієчки, знаєте). Натомість його дружина за той же період заробила в півтора раза більше – 5 149 434 гривень. Заощадити Кирило Владленович зумів аж 697 941 долар США, 110 008 євро і 4 035 266 гривень (майже все готівкою). У його дружини заощаджень – 185 160 доларів та 5 829 759 гривень, також більшою мірою в готівковому вигляді.

Доходи пана Тимошенка у 2020 році катастрофічно впали – до якихось 519 229 гривень, з яких 3440 гривень склала соцдопомога. Натомість його дружина зберегла статус основного годувальника сім’ї, заробивши аж 6 409 362 гривень, на мільйон “з хвостиком” більше, ніж у 2019. Заощадження Кирила Тимошенка також зменшились у порівнянні з 2019 – до 682 057 доларів, 110 002 євро та 3 539 215 гривень. У його дружини залишилось 170 567 доларів та 4 249 645 гривень.

Оскільки в сім’ї Тимошенків гроші заробляє дружина (доки Кирило Владленович всього себе віддає службі президенту за зарплату), то дорогі покупки собі може дозволити також лише пані Тимошенко. У 2020 році вона придбала квартиру у Києві площею 84,3 квадратних метри, та дві земельні ділянки в Підгірцях (Обухівського району Київської області), загальною площею 613 кв. м. У 2021 році Альона Тимошенко стала власницею будиночка на 353,9 кв. м і земельної ділянки на 27 сотих в тих же Підгірцях Київської області. Вартість будинків в цих місцях становить від 250 тисяч доларів США.

Окрім переоформленої ТОВ “Гудмедіа” , Альоні Тимошенко належать ТОВ “Українська кіношкола “ та ТОВ “Дрім Фільм” . Загалом, підприємницька діяльність у 2020 році принесла їй понад 6 мільйонів гривень доходу. Крім того, вона отримувала заробітну плату від ТОВ “Українська кіношкола” , у якому працює директоркою та є його співзасновницею, і ТОВ “Інформаційне агентство Медіа ресурси менеджмент” ( партнер Українського культурного фонду – бюджетної установи , підзвітної Міністерству культури та інформаційної політики), а також ГО “Спілка підприємців теле та кіноіндустрії”, одним із засновників якої є Андрій Єрмак.

“Спілка підприємців теле та кіноіндустрії” у грудні 2020 отримала від Держкіно 5 мільйонів гривень на “забезпечення членам експертних комісій оцінювання кінопроектів” , бувши єдиним учасником процедури. Ще майже 400 тисяч гривень було отримано від того ж Держагентства з питань кіно на “популяризацію національних фільмів” . Популяризація, у цьому випадку, полягала в “організації та проведенні дослідження для створення Бази кінематографістів України” і в тендері так само не було жодного іншого учасника.

З ТОВ “ІА Медіа ресурси менеджмент” ситуація цікавіша. Ним, через ТОВ “Фільм Ю Ей Менеджментс та Інвестментс” (та кіпрську Крунмер Холдінгс Лімітед) володіють Сергій Коннов та Сергій Созановський (вони ж є співзасновниками ТОВ “Українська кіношкола” разом з Альоною Тимешенко). Про те, що “Українська кіношкола” існує на базі структури “Фільм Ю Ей”, зазначено і на сайті кіношколи, і на сайті групи “Фільм Ю Ей”, і на їх сторінці у Вікіпедії.

Компанії з групи “Фільм Ю Ей” часто отримують кошти на виробництво своєї продукції з державного бюджету. Наприклад, ТОВ “Фільм Ю Ей Продакшн” у вересні 2020 отримало 32 мільйони 400 тисяч гривень на знімання фільму “І будуть люди”. А за рік до того, у листопаді 2019 – ще майже 23 мільйони на знімання національного ігрового фільму “Лемберг”.

Інша компанія з цієї групи, ТОВ “Фільм Ю Ей Дистрибушн”, за переговорною процедурою у лютому 2021 отримала майже півмільйона гривень за власну кінопродукцію для сумнозвісного телеканалу “Дом”, від ДП “Мультимедійна платформа іномовлення України”. Ще 386 тисяч гривень у 2020 році від Національної суспільної телерадіокомпанії України ТОВ “Фільм Ю Ей Дистрибушн” отримало за надання прав на показ таких телепередач як “Родичі в турне”, “Навчи дружину рулити” (трохи сексистська назва, чи не так?), “На дачі у зірки” тощо.

ТОВ “Фільм Ю Ей Телевіжн” у листопаді 2019 отримало від Держкіно майже півтора мільйони гривень на створення національного неігрового фільму “Весільний спадок”. ТОВ “Постмодерн” отримало понад 2 мільйони гривень за послуги усного перекладу та озвучування (при цьому інша пропозиція, ціною 1.6 мільйона гривень, була відхилена замовником Національною суспільною телерадіокомпанією України). ТОВ “Анімаград” за 2020 рік отримало понад 60 мільйонів гривень на державних закупівлях. Наприклад, 25 мільйонів від Держкіно –на зйомки мультфільму “Мавка”. Ще 25 мільйонів від Мінкульту – на зйомки фільму про Роксолану. Ще майже 11 мільйонів пішли на зйомки “Клубу всезнайків”. ТОВ “Студія “Кінороб” у 2020 отримало понад 15 мільйонів на фільм “Пульс”, а у 2021 ще 350 тисяч гривень на його популяризацію .

Попри те, що пан Тимошенко має досвід лише в сфері медіа та PR, саме йому доручено наглядати за президентським “Великим будівництвом”. Здавалось би, якщо не з якістю будівельних робіт, то з репутацією у “Великого будівництва” все повинно бути ідеально. Однак проєкт обростає все новими і новими скандалами , швидкість появи яких поступається лише швидкості вкидання туди грошей. Завдяки президентській фракції, в рамках “Великого будівництва” витратять додаткових майже 100 мільярдів гривень без проведення тендерів. Це рішення вже розкритикувало НАЗК, заявивши про наявність значних корупційних факторів у виведенні будівництва Великої кільцевої дороги у Києві з-під дії Закону “Про публічні закупівлі”. В Нацагентстві із запобігання корупції попереджають, що “десятки мільярдів гривень будуть витрачені в обхід прозорих тендерних процедур, які покликані мінімізувати корупцію та забезпечити добросовісну конкуренцію”.

З усім цим залишається лише одне запитання – що ж все-таки робить Кирило Тимошенко в інфраструктурних проєктах президента?