Розрив між діючим главою держави Володимиром Зеленським та п’ятим президентом України Петром Порошенком у президентському рейтингу скорочується.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження “Електоральні настрої українців – квітень 2021”, проведеного Центром SOCIS.

Так, якби президентські вибори відбулися в Україні найближчої неділі, найбільшу підтримку отримали б саме Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

Зокрема, Володимира Зеленського готові підтримати 26,7% респондентів (серед тих, хто визначився і буде голосувати).

А за Петра Порошенка зараз віддали би голоси 19,6% опитаних.

Варто зазначити, що в першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко – 15,95% голосів. Розрив між кандидатами тоді склав 14,29%. Зараз же він становить 7,1% (тобто скоротився вдвічі).

За Юлію Тимошенко зараз готові проголосувати 10,1% респондентів, за Юрія Бойка – 9,7%, за Ігоря Смешка – 7,5%, за Володимира Гройсмана – 4,5%, Олега Ляшка – 2,7%, Дмитра Разумкова – 2,5%, Віталія Кличка – 1,3%.

Соціологи також змоделювали можливі результати другого туру президентських виборів. Тут також розрив між Порошенком та Зеленським суттєво скоротився порівняно із голосуванням у 2019 році.

Зокрема, Володимира Зеленського готові підтримати 56,3% респондентів (серед тих, хто визначився і прийде голосувати), а Петра Порошенка – 43,7%.

Як відомо, в другому турі президентських виборів 2019 року Петро Порошенко отримав 24,45% голосів виборців, а Володимир Зеленський – 73,22% голосів. Відтак, розрив між ними складав 48,77%. Зараз розрив становить 12,6% (тобто скоротився майже в чотири рази).

Згідно із опитуванням, Юрій Бойко у другом турі президентських виборів програє і Зеленському, і Порошенку.

Опитування проводилося 8 – 12 квітня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольних українській владі територіях Донецької і Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.