Президентський рейтинг: у Зеленського 36,6 %, у Порошенка – 20,9 %

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то за нинішнього Главу держави Володимира Зеленського проголосували б 36,6 % українців, які визначилися і мають намір прийти на вибори, а за п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка - 20,9 %.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією СОЦІС у період з 24 по 30 червня 2020 року.

За співголову фракції “Опозиційна платформа – За життя” Юрія Бойка свої голоси віддали б 16% респондентів. По 6,9 % опитаних проголосували б за лідера партії “Сила і честь” Ігоря Смешка і лідера ВО “Батьківщина” Юлію Тимошенко.

Варто зазначити, що з березня 2020 року рейтинг Зеленського впав на 14,8 %: з 40,4 % до 25,6 %.

Водночас, рівень підтримки Порошенка, навпаки, зріс на 2,9 %: з 11,8 % до 14,7 %.

Дослідження проводилось методом телефонного опитування. Вибірка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та непідконтрольних територій на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Опитано 2000 респондентів.