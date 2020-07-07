Президентський рейтинг: у Зеленського 36,6 %, у Порошенка – 20,9 %

Covid-19 Україна

оновлено 07.07.2020 о 18:03

Всього:

49607(+564)

Хворіють:

26131(+564)

Вилікувались:

22193(+490)

Померло:

1283(+21)

19:10 На Донбасі поранені 4 українських військових
Партнерський матеріал
19:00 Огляд 3 доступних зволожувачів повітря
18:57 Каньє Уест реєструє слоган «West Day Ever» як торговий знак
18:26 У МЗС назвали ТОП-3 країн, подорожі до яких найбільше цікавлять українців
18:10 Україна відкрила справу про обшуки окупантів у Криму
18:07 Telegram відхилятиме запити від судів Гонконгу через закон про тероризм
17:48 Нацбанк попереджає про нові шахрайські методи з платіжними картами
17:36 У МЗС пояснили, чи загрожують «безвізу» обмеження ЄС на в’їзд через COVID-19
17:32 Іноземних студентів просять виїхати з США в разі онлайнового навчання
17:23 У Слов’янську відкрили офіс «Слуги народу» з цитатою Зеленського
16:59 У Рівненській області послабили карантин: відкриються спортзали та дитсадки
16:55 Лідер партії Шарій викрав випорожнення Зеленського: реакція соцмереж
16:46 Tesla продає червоні шорти по 69,420 доларів: іронія від Ілона Маска
16:45 Естонія передала Україні кілька тисяч пістолетів
16:28 Хто така «слуга народу» Ірина Верещук: біографія, декларація, скандали
16:09 Вибух будинку на Позняках: Київ виділив 20 млн грн на ремонт та облаштування нових квартир
15:59 В Одесі СБУ викрила викрадачів людей
15:55 У МЗС пропонують не продавати квитки в країни, куди українцям заборонено в’їзд
15:36 Завтра спека по всій Україні спаде
15:28 У Румунії оштрафували двох депутатів за відмову вдягнути маски в громадському місці
15:18 В Україні можуть дозволити дистанційно проходити теорію в автошколах
Партнерський матеріал
15:05 Стала відома програма онлайн-конференції CASES
15:02 Євросоюз надав Україні транш у розмірі 11,5 млн євро
14:47 У Києві через витік газу евакуювали мешканців дев’ятиповерхівки
14:42 У Криму окупанти затримують кримських татар
Партнерський матеріал
14:32 10-12 липня в Івано-Франківській області стартують екстремальні 32-годинні перегони IF-race
14:26 Дубінський створив затор на Південному мосту, знімаючи ролик для своєї передвиборної кампанії
14:11 Нардепка звернулась до ДБР з вимогою відкрити справу через політичний тиск на Смолія
13:53 Буславець пояснила, чому зміцнилася зелена електроенергія

Президентський рейтинг: у Зеленського 36,6 %, у Порошенка – 20,9 %

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то за нинішнього Главу держави Володимира Зеленського проголосували б 36,6 % українців, які визначилися і мають намір прийти на вибори, а за п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка - 20,9 %.

Вівторок, 7 липня 2020, 18:36

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією СОЦІС  у період з 24 по 30 червня 2020 року.

За співголову фракції “Опозиційна платформа – За життя” Юрія Бойка свої голоси віддали б 16% респондентів. По 6,9 % опитаних проголосували б за лідера партії “Сила і честь” Ігоря Смешка і лідера ВО “Батьківщина” Юлію Тимошенко.

Варто зазначити, що з березня 2020 року рейтинг Зеленського впав на 14,8 %: з 40,4 % до 25,6 %.

Водночас, рівень підтримки Порошенка, навпаки, зріс на 2,9 %: з 11,8 % до 14,7 %.

Дослідження проводилось методом телефонного опитування. Вибірка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та непідконтрольних територій на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Опитано 2000 респондентів.

  • За пів року електоральний показник Володимира Зеленського знизився на 17%, рейтинг партії “Слуга народу” впав на 20%. А показники Петра Порошенка і Юрія Бойка — зросли.
Теги: Володимир Зеленський, вибори, Петро Порошенко, рейтинг

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись