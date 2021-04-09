Рейтинг президента України Володимира Зеленського за останні тижні не демонструє ні зростання, ні падіння й залишається на рівні, меншому за 25%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 6-7 квітня 2021 року.

Так, якби вибори відбулися найближчим часом, то Володимира Зеленського підтримали б 24,9% респондентів (серед тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором). Станом на 24 березня рівень підтримки глави держави складав 24,7%. Відтак, його рейтинг за останні тижні не змінився.

За п’ятого президента, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка зараз готові проголосувати 13,1% опитаних (на кінець березня було 13,9% опитаних).

Відтак, у президентському рейтингу продовжують лідирувати Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

Варто зазначити, що в першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко – 15,95% голосів.

На третє місце в президентському рейтингу зараз вийшла лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко, за яку готові проголосувати 12,1% опитаних. Варто зазначити, що в березні у політика було 11,8% підтримки й вона перебувала на четвертому місці в рейтингу (на третьому знаходився Юрій Бойко).

За одного з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Юрія Бойка зараз проголосували б 11,9% опитаних (у березні було 12,6%).

Ігоря Смешка зараз підтримують 6,8% опитаних, Володимира Гройсмана – 5,1%, Олега Ляшка – 4,9%, Дмитра Разумкова – 4,8%.

Крім того, соціологи змоделювали результати другого туру президентських виборів.

За їхніми даними, Володимир Зеленський міг би перемогти у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами. При цьому “близько третини виборців висловили неготовність прийти на вибори або ж вагалися із відповіддю”.

Так, у парі Зеленський проти Порошенка результат становить 64% на 36% на користь чинного глави держави (серед респондентів, які мають намір голосувати і визначилися з вибором).

У парі Зеленський проти Тимошенко – 57% на 43%, у парі Зеленський проти Бойка – 67% на 33%.

Як відомо, в другому турі президентських виборів 2019 року Петро Порошенко отримав 24,45% голосів виборців. Відтак, його рейтинг зріс на 11,55%. Володимир Зеленський у другому турі виборів отримав 73,22% голосів. Відтак, його рейтинг знизився більш ніж на 9%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.