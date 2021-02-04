Рейтинг президента України Володимира Зеленського продовжує падіння. Зараз він становить трохи більше 21%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 2-3 лютого 2021 року.

Так, якби вибори відбулися найближчим часом, то Володимира Зеленського підтримали б 21,2% респондентів (серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором).

Згідно з опитуванням групи “Рейтинг”, проведеним на початку січня 2021 року, рівень підтримки глави держави становив 26,2%. Відтак, за місяць рейтинг Зеленського знизився на 5%.

У першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців.

П’ятого президента України, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка зараз готові підтримати на виборах 16,4% респондентів. У січні-2021 таких було 13,3%. Відтак, за місяць рейтинг політика зріс на 3,1%.

У першому турі президентських виборів 2019 року Петро Порошенко набрав 15,95% голосів виборців.

За Юрія Бойка зараз проголосували б 17,1% респондентів (у січні було 16,6%).

За Юлію Тимошенко зараз проголосували б 12,3% опитаних (у січні було 10,5%).

За Ігоря Смешка готові віддати голоси 7,5% респондентів, за Володимира Гройсмана – 4,3%, за Олега Ляшка – 4,0%, за Дмитра Разумкова – 3,2%, за Сергія Притулу – 3,1%, за Олега Тягнибока – 2,1%, за Володимира Кличка – 1,1%.

Соціологи змоделювали також другий тур президентських виборів.

Так, якби до другого туру вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко, то чинного главу держави підтримали б 56% респондентів, а лідера “Європейської Солідарності” – 44%. Відтак, відрив склав би 12%.

Варто відзначити, що в другому турі президентських виборів 2019 року Петро Порошенко отримав 24,45% голосів виборців. Таким чином, станом на зараз рейтинг політика зріс більш ніж на 19%. Володимир Зеленський у другому турі виборів отримав 73,22% голосів. Відтак, його рейтинг знизився більш ніж на 17%.

Якби до другого туру пройшли Володимир Зеленський і Юрій Бойко, то співвідношення голосів склало б 60% (за чинного президента) проти 40%.

А якби в другому турі президентських виборів опинилися Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко, то за чинного главу держави проголосували б 55% респондентів, а за лідера “Батьківщини” – 45%.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.