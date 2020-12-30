Рейтинг президента України Володимира Зеленського продовжує знижуватися і станом на грудень становить близько 27%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного з 17 по 23 грудня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, якби найближчої неділі проходили вибори президента України, 53,3% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 19,7% не впевнені, але швидше за все проголосували б на виборах.

Під час опитування респондентам також показували два можливі списки кандидатів на посаду президента. Потрібно було обрати одну відповідь для кожного списку.

Згідно з результатами, отриманими за першим списком, чинного главу держави Володимира Зеленського готові зараз підтримати 27% (серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором).

Варто відзначити, що згідно з опитуванням КМІС, проведеним у жовтні, рівень підтримки Володимира Зеленського становив 33,3%. Відтак, за два місяці його президентський рейтинг знизився на 6,3%. У першому турі президентських виборів в 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців.

За п’ятого президента України Петра Порошенка зараз проголосували б 13,7% респондентів (у жовтні таких було 17,3%). У першому турі президентських виборів 2019 року політик набрав 15,95% голосів виборців.

За одного з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Юрія Бойка зараз могли б проголосувати 14,7% опитаних (у жовтні було 10,5%).

За лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко готові віддати голоси 7,5% респондентів (у жовтні було 11,1%).

За Олега Ляшка проголосували б 6,3% опитаних, за Володимира Гройсмана – 5,5%, за Сергія Притулу – 4,1%, за спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова – 3,4%. Решта кандидатів мають низьку підтримку.

У другому списку в порівнянні з першим відсутні Віктор Медведчук і Дмитро Разумков, але присутній лідер партії “Сила і честь” Ігор Смешко.

Згідно з результатами опитування за другим списком, Володимира Зеленського готові підтримати 27,7% респондентів, які визначилися з вибором (з жовтня зниження рейтингу склало 5,6%).

П’ятий президент Петро Порошенко набирає 14,2% підтримки.

За Юрія Бойка проголосували б 20,8% респондентів, за Юлію Тимошенко – 7,3%, за Ігоря Смешка – 6,5%, за Олега Ляшка – 6,2%, за Володимира Гройсмана – 6%, за Сергія Притулу – 3,8%. Решта кандидатів мають низьку підтримку.

Опитування проводилося методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів. Було опитано 1200 респондентів, які проживають у 85 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.