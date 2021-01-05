Рейтинг президента України Володимира Зеленського зараз становить трохи більше 26%. Це менше, ніж він набрав у першому турі президентських виборів у 2019 році.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 2 – 4 січня 2021 року.

Так, якби вибори президента проходили найближчим часом, за Володимира Зеленського проголосували б 26,2% респондентів (серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором).

Варто відзначити, що станом на грудень 2020 року рейтинг глави держави становив 26,5%. А в першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців.

За п’ятого президента України Петра Порошенка зараз проголосували б 13,3% опитаних (у грудні 2020 року таких було 14,3%). У першому турі президентських виборів 2019 року політик набрав 15,95% голосів виборців.

За одного з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Юрія Бойка зараз могли б проголосувати 16,6% респондентів (у грудні-2020 таких було 10,1%).

За лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко проголосували б 10,5% опитаних (у грудні було 9,8%).

За Ігоря Смешка могли б віддати голоси 6,4% респондентів, за Володимира Гройсмана – 6,1%, за Олега Ляшка – 4,7%, Сергія Притулу – 4,1%, Олега Тягнибока – 2,6%, Віталія Кличка – 2,3%.

Що стосується рейтингу довіри, то Володимиру Зеленському довіряють 41% опитаних, а не довіряють – 54%.

Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 29% опитаних, 37% – не довіряють (29% – його не знають).

Прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 14% респондентів, більше чверті не знають його і більше половини – йому не довіряють.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-4 січня 2021 року.