Рейтинг президента України Володимира Зеленського впав до 26,5%. Це менше, ніж він отримав у першому турі президентських виборів 2019 року.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг” проведеного 16-20 грудня 2020 року.

Так, якби вибори відбулися найближчим часом, то Володимира Зеленського готові підтримати 26,5% опитаних (серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором).

Варто відзначити, що на початку вересня чинного главу держави готові були підтримати 29% респондентів (відповідно до опитування тієї ж групи “Рейтинг”). Відтак, з вересня рейтинг знизився на 2,5%. У першому турі президентських виборів в 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців.

За п’ятого президента України Петра Порошенка зараз проголосували б 14,3% опитаних (у вересні було 14%). У першому турі президентських виборів 2019 року політик набрав 15,95% голосів виборців.

За одного з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Юрія Бойка зараз могли б проголосувати 10,1% респондентів (у вересні було 15,5%).

За лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко готові віддати голоси 9,8% опитаних (у вересні було 9,3%).

За Володимира Гройсмана зараз проголосували б 6,4% респондентів, за Ігоря Смешка – 6,0%, за Дмитра Разумкова – 4,1%, за Олега Ляшка – 3,6%.

Рейтинг інших кандидатів становить не більше 3%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.