Станом на вересень президентський рейтинг чинного глави держави Володимира Зеленського становить 30,1%. З липня він знизився на 3,3 відсоткові пункти.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного центром “Соціс” (SOCIS) у вересні.

Варто зазначити, що 30,1% – це дані опитування серед респондентів, які вже визначилися з вибором і мають намір голосувати. Це менше, ніж Володимир Зеленський набрав у першому турі президентських виборів у 2019 році (тоді він набрав 30,24% голосів виборців).

П’ятого президента України Петра Порошенка зараз готові підтримати на виборах 18,9% опитаних (серед тих, хто визначився і піде на вибори). З липня рейтинг політика зріс на 1,1 відсотковий пункт.

У першому турі президентських виборів 2019 року Порошенко набрав 15,95% голосів виборців.

За лідера партії “Опозиційна платформа – За життя” Юрія Бойка готові віддати свій голос 14,0% опитаних, за лідера партії “Сила і честь” Ігоря Смешка – 8,5%, за лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко – 7,4% , за Анатолія Шарія – 3,9%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 2,8%, за лідера партії “Національний корпус” Андрія Білецького – 0,9%.

Терміни проведення дослідження: 18 – 28 вересня 2020 року. Метод збору первинної соціологічної інформації – телефонне опитування (САТІ) з використанням планшетів.

Опитування проводилося по всій території України (у всіх областях і в Києві), крім АР Крим і непідконтрольної українській владі частини Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2000 респондентів у віці старше 18 років. Статистична похибка дослідження (довірчий інтервал) складає +/- 2,2%; Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин.