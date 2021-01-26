Рейтинг президента України Володимира Зеленського впав нижче 20%, що істотно менше, ніж у першому турі президентських виборів 2019 року.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, якби вибори президента України проходили в другій половині січня 2021 року Володимира Зеленського підтримали б 19,8% респондентів (серед тих, хто визначився з вибором).

Варто відзначити, що в опитуванні КМІС, проведеному в грудні 2020 року, рейтинг Зеленського склав близько 27%. Відтак, за місяць рівень підтримки впав приблизно на 7%.

У першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців.

На другому місці в новому рейтингу КМІС – п’ятий президент України Петро Порошенко. Його зараз готові підтримати 15,7% респондентів (серед тих, хто визначився із вибором).

У грудневому рейтингу рівень підтримки політика становив 13,7% (відтак за місяць він зріс на 2%). У першому турі президентських виборів 2019 року Порошенко набрав 15,95% голосів виборців.

Відрив між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком наразі становить 4,1%.

Згідно з новим рейтингом КМІС, лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко підтримали б 11,8% респондентів, одного з лідерів ОПЗЖ Юрія Бойка – 11%, голову партії “Сила і честь” Ігоря Смешка – 8,9%, колишнього прем’єра Володимира Гройсмана – 5 ,8%.

Соціологи також змоделювали ситуацію в другому турі виборів президента.

Так, якби до другого туру пройшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко, 55,2% підтримали б Зеленського, а 44,8% Порошенка (серед тих, хто визначився з вибором). Відтак, розрив наразі становить трохи більше 10%.

Якби до другого туру пройшли Петро Порошенко і Юрій Бойко, то Порошенка підтримали б 47% респондентів, а Бойка – 53% (серед тих, хто визначився з вибором).

“Утім, різниця між кандидатами – в межах похибки, тому формально за результатами опитування вони (Порошенко і Бойко, – ред.) мають приблизно однакову підтримку”, – наголосили соціологи.

Всеукраїнське опитування проводилося 22 січня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1005 респондентів, котрі мешкають в усіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1% — для показників, близьких до 50%, 2,7% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.