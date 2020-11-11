Рейтинг президента України Володимира Зеленського з квітня 2020 року впав майже на 8%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 17 по 24 жовтня 2020 року.

Так, якби президентські вибори відбувалися в Україні найближчим часом, за Зеленського готові проголосувати 33,3% опитаних (серед тих, хто визначився з вибором).

У квітні таких було 40,9%. Відтак, рейтинг чинного глави держави з квітня знизився на 7,6%.

П’ятого президента України, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка зараз готові підтримати 17,3% респондентів (серед тих, хто визначився з вибором).

У квітні таких було 15,7%. Таким чином, за цей час рейтинг Порошенка виріс на 1,6%.

Лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко зараз готові підтримати на президентських виборах 11,1% опитаних. У порівнянні з квітнем (8,7%) її рейтинг зріс на 2,4%.

За співголову “Опозиційної платформи – За життя” Юрія Бойка готові віддати голоси 10,5% респондентів. У порівнянні з квітнем (8,9%) його рейтинг зріс на 1,6%.

Варто зазначити, що в першому турі президентських виборів 2019 року Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко – 15,95%. Юлія Тимошенко на президентських виборах зайняла третє місце с 13,40% голосів виборців.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старше). До вибірки не включалися території, що тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей.

У перебігу опитування проведено 1502 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахуванням дизайн-ефекту) не перевищує: 2,6% для показників близьких до 50%, 2,2% — для показників близьких до 25%, 1,7% — для показників близьких до 10%, 1,1% — для показників близьких до 5%.