Про це він сказав на форумі “Україна 30. Освіта і наука”.
Шкарлет розповів, що університет буде розташований на 16 га Національного комплексу “Експоцентр України” (ВДНГ) в Києві.
“Сам університет – це приблизно 6,7 млрд гривень на три роки. Це нове будівництво. Абсолютно нова історія… Але разом з підготовкою, разом з проєктним офісом, разом з проєктно-кошторисною документацією – 7,2 млрд гривень на три роки”, – заявив Шкарлет.
Перший навчальний рік розпочнеться з жовтня 2023 року.
Територія університету займатиме 16 га, загальна площа забудови – 25,8 тис. кв. м. На його території буде 11 кампусів, серед яких п’ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.
Освітні напрями, які вкладені в освітній процес президентського університету:
- інформаційні технології,
- кібербезпека та штучний інтелект;
- нанотехнології;
- аерокосмічні технології;
- біотехнології та науки про здоров’я;
- енергетичні технології;
- глобалізація та міжнародні комунікації.
До університету відбиратимуть найкращих випускників. Перший набір становитиме 120 осіб (шість напрямів по 20 студентів), а в найближчі п’ять років їхня кількість має зрости до 600.
Організація освітнього процесу передбачається за всіма напрямами: бакалавр, магістр, МВА, МВІ, PHD.
Окрім того, міністр Сергій Шкарлет розповів і про особливості університету для студентів та викладачів: соціальний пакет, безкоштовне навчання, соцстрахування та гарантоване працевлаштування випускників університету в провідних державних компаніях, дослідницьких та наукових установах, центральних органах влади тощо.
- Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського університету у Києві.