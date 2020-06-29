Про це свідчить нове опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Переважання несхвального ставлення над схвальним КМІС виявив вперше з часу перебування Зеленського на посаді президента.
“Різниця між часткою тих, хто схвалює дії та заяви президента, та часткою тих, хто не схвалює, вперше за останній рік стала від’ємною і становила мінус 7 відсоткових пунктів”, – уточнює соціологічна служба.
Водночас ставлення до діяльності Кабінету Міністрів і Верховної Ради, як і раніше, залишається насамперед негативним. У червні 2020 року позитивно дії уряду оцінювали 23% опитаних, а негативно – 59%.
Для Парламенту відповідні показники становлять 21% і 62%.
- Згідно з опитуванням Центру соціальних і маркетингових досліджень SOCIS, за півроку електоральний показник Володимира Зеленського знизився на 17%, рейтинг партії “Слуга народу” впав на 20%. А показники Петра Порошенка і Юрія Бойка – зросли. Результати опитування були оприлюднені на початку червня.
- Згідно з опитуванням КМІС, оприлюдненим у травні, тільки трохи більше 20% українців схвалюють дії Верховної Ради і Кабінету Міністрів.