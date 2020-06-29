У червні 2020 року 38% українців схвалювали дії і заяви президента Володимира Зеленського, тоді як 45% - не схвалювали. У травні 2020 року ці показники становили 47% і 37% відповідно.

Про це свідчить нове опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Переважання несхвального ставлення над схвальним КМІС виявив вперше з часу перебування Зеленського на посаді президента.

“Різниця між часткою тих, хто схвалює дії та заяви президента, та часткою тих, хто не схвалює, вперше за останній рік стала від’ємною і становила мінус 7 відсоткових пунктів”, – уточнює соціологічна служба.

Водночас ставлення до діяльності Кабінету Міністрів і Верховної Ради, як і раніше, залишається насамперед негативним. У червні 2020 року позитивно дії уряду оцінювали 23% опитаних, а негативно – 59%.

Для Парламенту відповідні показники становлять 21% і 62%.