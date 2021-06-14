Про це повідомляє юридична компанія “Міллер”, яка представляє інтереси Дихне.

Президенту МАЦ вручили обвинувальний акт за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

“Слідство тривало близько двох років. Детективи НАБУ зібрали 41 том матеріалів справи. В яких, на нашу думку, немає доказів причетності Євгенія до інкримінованого йому правопорушення”, – зазначають адвокати.

Євгенія Дихне звинувачують в тому, що коли він обіймав посаду в. о. директора аеропорту “Бориспіль”, начебто всупереч інтересам служби підписував попередні договори оренди, завдяки яким орендарі мали змогу користуватись приміщенням та надавати послуги пасажирам аеропорту, поки Фонд державного майна зволікав зі своїми процедурами.

Обвинувальний акт охоплює період, коли Євген Дихне працював на посаді в.о. директора Державного підприємства МА “Бориспіль” (2016 — 2017 роки).

За часів роботи Дихне у “Борисполі” була впроваджена “хабова” модель розвитку аеропорту за принципом світових хабів у Франкфурті, Парижі, Стамбулі тощо — усі закордонні та внутрішні рейси були переведені до одного терміналу D, а зону внутрішніх вильотів на другому поверсі “прибудували” з нуля. І коли термінал D запрацював повноцінно, виникла велика проблема — відсутність інфраструктури. Треба було швидко вирішувати питання, адже це репутація країни.

Реалізація ускладнювалася тим, що державним майном будь-якого держпідприємства розпоряджається Фонд державного майна. А конкурси на здачу майна в оренду проводились невиправдано довго — до 2 років.

“Євген Дихне використав не новий, але дієвий і значно швидший метод для уникнення кризи. Задовго до його початку роботи на посаді в.о. директора аеропорту “Бориспіль” підприємство використовувало попередні договори оренди, як інструмент для ефективної роботи в умовах затягування конкурсів Фондом державного майна. По суті, це договори про наміри орендувати приміщення після проходження конкурсу Фонду державного майна”, – зазначають адвокати.

Позиція захисту полягає в тому, що Євген Дихне не лише не завдавав жодних збитків аеропорту чи державі, а й допоміг їх уникнути.