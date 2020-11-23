Президія Федерації дзюдо України (ФДУ) ухвалила рішення скасувати всі заплановані заходи згідно з календарем ФДУ до 30 березня 2021 року у зв'язку з нестабільною ситуацією в регіонах України, пов'язаною з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба ФДУ.

Можливість відновлення календарних заходів буде розглянуто після відповідної дати з урахуванням поточної на той момент ситуації в регіонах.

Останнім заходом, проведеним після пом’якшення карантину, став чемпіонат України з дзюдо, який відбувся 13-15 жовтня в Запоріжжі.

Раніше Міжнародна федерація дзюдо скасувала всі змагання Світової серії до кінця поточного року, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, КСУ 28 серпня поточного року визнав неконституційними окремі положення урядової постанови №392, якою навесні було запроваджено карантин, а також закону “Про Державний бюджет України на 2020 рік“, яким було обмежено на рівні 47 тис. грн розмір зарплат держслужбовців і суддів на період карантину.