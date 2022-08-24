Про це йдеться на сайті президента Республіки Білорусь.
Він “переконаний, що сьогоднішні сперечання не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн”. Лукашенко запевнив, що “Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження злагоди, розвиток дружніх контактів на всіх рівнях”.
Також президент РБ заявив, що зичить українцям “мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя”.
Зауважимо, що українські міста неодноразово обстрілювалися з території Білорусі. Оскільки держава надала російським військовим свої бази для розміщення військ та техніки.
- Міністерство оборони Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки.
- Вдень 16 серпня російські військові ракетами атакували військовий аеродром на Житомирщині. Росіяни підняли літаки з території РБ і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно з винищувачів-бомбардувальників Су-34.
- До 13 тисяч чинних та колишніх військовослужбовців у Білорусі погодилися брати участь у війні проти України. Основною причиною стала матеріальна винагорода.