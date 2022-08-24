Про це йдеться на сайті президента Республіки Білорусь.

Він “переконаний, що сьогоднішні сперечання не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн”. Лукашенко запевнив, що “Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження злагоди, розвиток дружніх контактів на всіх рівнях”.

Також президент РБ заявив, що зичить українцям “мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя”.

Зауважимо, що українські міста неодноразово обстрілювалися з території Білорусі. Оскільки держава надала російським військовим свої бази для розміщення військ та техніки.