Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
Позачергові вибори призначені на 2 жовтня 2022 року.
Розпуск парламенту Болгарії відбувся після того, як депутати оголосили вотум недовіри проєвропейському уряду Кирила Петкова і не змогли домовитися про формування нового Кабінету міністрів. Раніше правляча ліво-ліберальна коаліція під керівництвом Петкова втратила абсолютну парламентську більшість після того, як із неї вийшла популістська партія “Є такий народ”.
Технічний Кабінет міністрів працюватиме з 2 серпня до позачергових парламентських виборів. Очікується, що тимчасовий уряд займе більш м’яку позицію щодо РФ, що може включати зусилля з відновлення імпорту російського газу, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Крім того, Донєв може спробувати налагодити відносини з Москвою після того, як уряд Петкова вислав 70 російських дипломатів за підозрою у шпигунстві, припускає агентство.
У квітні російський “Газпром” повністю зупинив постачання газу до Болгарії та Польщі через відмову країн платити за паливо в рублях. На початку червня Азербайджан і Болгарія домовилися про постачання газу інтерконектором IGB, підключеним до Трансадріатичного газопроводу (TAP). Постачання погоджено на 25 років.
- Нагадаємо, 22 червня парламент Болгарії виніс вотум недовіри уряду Кирила Петкова, за таке рішення проголосували 123 з 239 депутатів. Прем’єр-міністр Кирил Петков звинуватив у цьому РФ та організовану злочинність у країні.
- 28 червня Болгарія звернулася до РФ з проханням відкликати 70 співробітників свого посольства в Софії до 3 липня, заявивши, що російська сторона повинна зменшити присутність свого посольства у країні.
- На тлі погіршення відносин з Болгарією, одним з найпалкіших союзників РФ у Європейському Союзі, російська влада спостерігає неочікувану для себе поступову поразку в російсько-українській війні.
- На початку липня через санкції Європейського Союзу у Болгарії заблокували грошовий переказ на рахунок посольства РФ в Софії на суму $890 тисяч.