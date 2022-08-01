1 серпня своїм указом президент Болгарії Румен Радєв оголосив про розпуск парламенту країни та призначив на 2 жовтня дострокові парламентські вибори. Іншим указом Радєєв призначив технічний уряд, який очолив Гилиб Донєв, котрий раніше обіймав посаду секретаря в адміністрації глави держави. Це сталося на тлі економічних проблем у країні, яка через війну в Україні та припинення постачання газу з РФ зіштовхнулась з високою інфляцією.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Позачергові вибори призначені на 2 жовтня 2022 року.

Розпуск парламенту Болгарії відбувся після того, як депутати оголосили вотум недовіри проєвропейському уряду Кирила Петкова і не змогли домовитися про формування нового Кабінету міністрів. Раніше правляча ліво-ліберальна коаліція під керівництвом Петкова втратила абсолютну парламентську більшість після того, як із неї вийшла популістська партія “Є такий народ”.

Технічний Кабінет міністрів працюватиме з 2 серпня до позачергових парламентських виборів. Очікується, що тимчасовий уряд займе більш м’яку позицію щодо РФ, що може включати зусилля з відновлення імпорту російського газу, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Крім того, Донєв може спробувати налагодити відносини з Москвою після того, як уряд Петкова вислав 70 російських дипломатів за підозрою у шпигунстві, припускає агентство.

У квітні російський “Газпром” повністю зупинив постачання газу до Болгарії та Польщі через відмову країн платити за паливо в рублях. На початку червня Азербайджан і Болгарія домовилися про постачання газу інтерконектором IGB, підключеним до Трансадріатичного газопроводу (TAP). Постачання погоджено на 25 років.