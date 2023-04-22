Президент Бразилії більше не критикуватиме Захід щодо війни в Україні – Reuters

За інформацією джерел, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва уникне критики щодо ролі США та Європи у російсько-українській війні під час візиту до Португалії цими вихідними.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох офіційних осіб із Бразилії.

Лула да Сілва розлютив багатьох на Заході, коли минулими вихідними заявив про те, що США та Європа повинні припинити постачання зброї до України. Він наголосив, що таким чином Захід допомагає продовжувати війну.

Такий коментар він зробив журналістам в Абу-Дабі, коли повертався з Китаю, де обговорював російсько-українську війну з президентом КНР Сі Цзіньпінем.

Такі заяви бразильського президента викликали різку відповідь з Вашингтона, де речник Білого дому звинуватив Лулу да Сілву в “повторюванні російської та китайської пропаганди”.

Офіційні особи з Бразиліа визнали, що його коментарі створили “непотрібний шум” та підірвали нейтралітет Бразилії, адже Лула да Сілва закликає до мирних перемовин між Україною та РФ намагаючись стати посередником у них.

За словами офіційних осіб, під час візиту до Португалії та Іспанії президент Бразилії уникатиме заяв з критикою Заходу.

“Бразилія не хоче створювати ідею, що ми підтримуємо те, що зробила Росія, або що ми стали на якусь сторону в конфлікті. Лула скоригує свою промову. Він збирається підтвердити необхідність захисту миру”, — сказав один із посадовців.

Бразильський лідер прибув до Лісабона 21 квітня. Вранці 22 квітня він зустрінеться з президентом Португалії Марселу Ребелу, після чого пообідає з прем’єр-міністром Антоніо Коштою. Наступного тижня він зустрінеться з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді.

Джерела додали, що європейські лідери намагатимуться переконати Лулу да Сілву змінити погляди на російсько-українську війну та відмовитись від критики НАТО щодо допомоги Альянсу Україні.

“Я думаю, що це станеться. Лула – прагматичний політик”, – сказало джерело.