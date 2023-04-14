14 квітня, під час свого триденного візиту до Китаю, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва представить мирний план для України одному з найближчих союзників Росії - президенту Китаю Сі Цзіньпіну.

Про це повідомляє The New York Times.

Попри те, що російсько-українська війна не буде основною темою візиту бразильського лідера до КНР, він чітко дав зрозуміти, що скористається можливістю обговорити війну, яка триває вже понад рік.

Останніми тижнями Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував Китаю взяти участь у глобальних зусиллях щодо мирних переговорів, стверджуючи, що країни, які не беруть безпосередньої участі в конфлікті, мають кращі позиції для посередництва в переговорах.

Він описав ідею створення так званої групи миру, до якої увійдуть країни, які зайняли нейтральну позицію щодо війни. Нещодавно він також повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що обговорить цю ідею з китайським президентом.

Президент Бразилії засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну, однак раніше заявляв про те, що частково у війні винні Зеленський та НАТО. Він відмовився продавати зброю Україні, намагаючись зберегти нейтралітет, натомість вирішивши спробувати допомогти миру в конфлікті.

“Нам потрібно знайти співрозмовників, які зможуть сидіти з президентом Путіним, щоб показати йому помилку, яку він зробив, вторгнувшись на територію України. І ми повинні показати Україні, що вони повинні говорити більше, щоб ми могли закінчити цю війну”, – сказав Лула в інтерв’ю CNN, яке транслювалося в лютому.

Позиція Бразилії щодо російсько-української війни ускладнюється її залежністю від Росії, адже країна отримує від РФ приблизно чверть імпорту добрив, які мають вирішальне значення для величезної сільськогосподарської промисловості південноамериканської країни. Бразилія є найбільшим покупцем добрив у Росії, закупивши хімікатів у Росії приблизно на 1,9 мільярда доларів у 2019 році. Добрива є великим бізнесом для Росії, але все ще є незначним порівняно з її експортом нафти та газу.

Візит Лули до Китаю є частиною спроб відновити відносини, які постраждали за попереднього президента Бразилії Жаїра Болсонару. Міністерство закордонних справ Бразилії заявило, що Лула підпише низку двосторонніх угод з Китаєм під час свого перебування в Пекіні.