Президент Чехії Петр Павел в перші 100 днів свого перебування на посаді відвідає сусідні країни, зокрема Україну.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Павел заявив, що у квітні планує поїхати в Україну. Новообраний президент вступить на посаду глави держави на інавгурації 9 березня.

У такий спосіб, він хоче показати, що Чехія повертається до активного підходу до зовнішньої політики на рівні президента.

Перша поїздка Павела одразу після інавгурації буде у Словаччині. Згодом він вирушить до Польщі, а 21-22 березня — до Німеччини. Вже у квітні Павел відвідає штаб-квартиру ЄС та НАТО в Брюсселі. Тоді ж він планує поїхати в Україну.

Нагадаємо, що наприкінці січня Павел отримав запрошення відвідати Україну від президента Володимира Зеленського, який у телефонній розмові подякував чеському президентові за підтримку.