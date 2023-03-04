Про це повідомляє Ceske Noviny.
Павел заявив, що у квітні планує поїхати в Україну. Новообраний президент вступить на посаду глави держави на інавгурації 9 березня.
У такий спосіб, він хоче показати, що Чехія повертається до активного підходу до зовнішньої політики на рівні президента.
Перша поїздка Павела одразу після інавгурації буде у Словаччині. Згодом він вирушить до Польщі, а 21-22 березня — до Німеччини. Вже у квітні Павел відвідає штаб-квартиру ЄС та НАТО в Брюсселі. Тоді ж він планує поїхати в Україну.
Нагадаємо, що наприкінці січня Павел отримав запрошення відвідати Україну від президента Володимира Зеленського, який у телефонній розмові подякував чеському президентові за підтримку.
- Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова відвідала українських військових, які проходять підготовку на полігоні Лібава. Під час візиту українські захисники подарували їй прапор бойового підрозділу ЗСУ як подяку за велику допомогу, яку Чехія надає Україні.
- За минулий рік Чеська Республіка постачила Україні сотні одиниць важкої військової техніки, зокрема й 89 танків, і продовжить підтримувати зусилля з надання допомоги Києву, заявив прем’єр-міністр країни Петр Фіала.