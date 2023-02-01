На думку нещодавно обраного президента Чехії Петра Павела, Україні повинна отримати дозвіл на вступ до НАТО по закінченню повномасштабної російсько-української війни.

Про це він заявив у інтерв’ю BBC.

“Я пишаюся тим, що моя країна одна з перших надала Україні значну військову допомогу”, — сказав чеський президент.

За його словами, Україна “морально та практично” готова стати частиною західного альянсу після закінчення війни: “Українська армія буде, мабуть, найдосвідченішою армією в Європі. Україна заслуговує бути частиною спільноти демократичних країн”, — додав Павел.

У BBC уточнили, чи стосуються його слова членства у НАТО. Петр Павел відповів: “Я вважаю, вони дійсно цього заслуговують”, — зазначив він.

Також він зауважив, що завершення війни залежить від Росії: “Потрібно лише одне рішення президента Путіна вивести свої сили з України, і війна закінчиться”, — наголосив Павел.

Новообраний президент, який є прихильником надання зброї Україні, відкинув точку зору, яка давно поширюється в деяких європейських столицях про те, що такі постачання можуть бути причиною для нової “ескалації” з боку РФ.

“У нас немає альтернативи. Якщо ми залишимо Україну без допомоги, вони, швидше за все, програють цю війну. А якщо програють — програємо ми всі”, — вважає голова Чехії.