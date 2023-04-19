Президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

За словами президента Чехії, союзники по НАТО мають підтримувати Україну в довгостроковій перспективі на шляху до припинення повномасштабної війни та післявоєнної відбудови. Окрім цього, за його словами, Україна має стати членом Північноатлантичного альянсу.

“Я радий, що ми всі розуміємо, що немає іншого виходу, окрім як підтримати Україну. Альтернативою є успіх Росії, який означав би для нас набагато більше проблем і, можливо, навіть серйозніших, ніж ми маємо сьогодні”, – наголосив Петр Павел.

Зауважимо, що Чехія планує надати Україні військову допомогу на суму у майже 33 млн доларів. Її можуть надати не коштами, а військовими матеріалами.

За словами міністерки оборони Чехії Яни Чернохової, допомога може бути у вигляді майна з армійських складів. Відповідний перелік вона надала президенту Чехії Петру Павлу. Також вона вручила йому список допомоги, який Прага надіслала Україні раніше.

Допомогу запланували разом із начальником Генерального штабу Карелом Ржехкою.

“Це не фінансова допомога, це військові матеріали, які все ще знаходяться на наших складах, і ми справді можемо їх відправити в Україну без шкоди для власної обороноздатності”, – йдеться у заяві.

Очільниця оборонного відомства додала, що вона разом з Карелом Ржехкою стежать за тим, щоб матеріали, які вирушають в Україну, можна було чимось замінити.