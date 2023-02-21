Про це інформує CNN.

Колишній головнокомандувач чеської армії, який був обраний новим лідером країни в січні, застеріг від переговорів з Росією, заявивши, що східноєвропейські країни, які були частиною оборонного договору часів Радянського Союзу Варшавського договору, добре вивчили поведінку Росії.

У нас немає ідеалістичних уявлень про те, куди рухається Росія, про можливість переговорів з Росією. Ми всі знаємо, що Росія розуміє лише силу, – сказав Павел. Для нас же сила походить від єдності. Тому ми дуже чітко ставимося до спільного підходу всіх країн ЄС і НАТО проти російської агресії”.

Він наголосив, що росіяни вже зазнали кількох “фатальних помилок” в Україні, але попередив, що Москву не можна недооцінювати.

У питанні постачання Україні військової авіації Павел висловив застереження, оскільки на підготовку пілотів, наземного та суміжного екіпажів потрібно не менше півроку. Тож поки що набагато простіше займатися підготовкою екіпажів для танків і артилерії.

Зауважимо, на думку нещодавно обраного президента Чехії Петра Павела, Україні повинна отримати дозвіл на вступ до НАТО по закінченню повномасштабної російсько-української війни.

Окрім цього, він заявив, що Україні, як і раніше, необхідна масштабна військова підтримка. Павел не виключив постачання Києву військових літаків.

Вранці 20 лютого, стало відомо про приїзд американського президента до Києва.

Відповідаючи на питання про важливість перебування в Києві, Байден зазначив, що це його восьмий візит до міста.

Кожного разу [поїздка до Києва] все важливіша”, – сказав він.

Джо Байден заявив, що Київ “захопив частину мого серця”.

Вже ввечері 20 лютого Байден прибув до Польщі на запрошення колеги Анджея Дуди. Американського президента зустріли у варшавському аеропорту.