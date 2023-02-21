Про це інформує CNN.
Колишній головнокомандувач чеської армії, який був обраний новим лідером країни в січні, застеріг від переговорів з Росією, заявивши, що східноєвропейські країни, які були частиною оборонного договору часів Радянського Союзу Варшавського договору, добре вивчили поведінку Росії.
У нас немає ідеалістичних уявлень про те, куди рухається Росія, про можливість переговорів з Росією. Ми всі знаємо, що Росія розуміє лише силу, – сказав Павел. Для нас же сила походить від єдності. Тому ми дуже чітко ставимося до спільного підходу всіх країн ЄС і НАТО проти російської агресії”.
Він наголосив, що росіяни вже зазнали кількох “фатальних помилок” в Україні, але попередив, що Москву не можна недооцінювати.
У питанні постачання Україні військової авіації Павел висловив застереження, оскільки на підготовку пілотів, наземного та суміжного екіпажів потрібно не менше півроку. Тож поки що набагато простіше займатися підготовкою екіпажів для танків і артилерії.
Зауважимо, на думку нещодавно обраного президента Чехії Петра Павела, Україні повинна отримати дозвіл на вступ до НАТО по закінченню повномасштабної російсько-української війни.
Окрім цього, він заявив, що Україні, як і раніше, необхідна масштабна військова підтримка. Павел не виключив постачання Києву військових літаків.
Вранці 20 лютого, стало відомо про приїзд американського президента до Києва.
Відповідаючи на питання про важливість перебування в Києві, Байден зазначив, що це його восьмий візит до міста.
Кожного разу [поїздка до Києва] все важливіша”, – сказав він.
Джо Байден заявив, що Київ “захопив частину мого серця”.
Вже ввечері 20 лютого Байден прибув до Польщі на запрошення колеги Анджея Дуди. Американського президента зустріли у варшавському аеропорту.
- Президент Чехії Петр Павел зателефонує Володимиру Зеленському, щоб домовитися про свій спільний з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою візит до України.
- На президентських виборах у Чехії, за даними підрахунку усіх голосів, переміг 61-річний генерал Петр Павел.
- Українські військові опановують сучасні ракетні комплекси за прискореною програмою і завершать тренування у США вже за кілька тижнів.
- У Чехії вироблятимуть мобільні системи ППО, котрі допоможуть Україні проти дронів-камікадзе. Про виробництво протиповітряної зброї для України оголосив заступник міністра оборони Даніель Блажковец під час зустрічі у форматі “Рамштайн”.