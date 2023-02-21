Новообраний президент Чехії Петр Павел назвав візит президента США Джо Байдена до Києва та Варшави "надзвичайно сильним сигналом" прихильності Вашингтона Україні та її європейським союзникам.

Про це інформує CNN.

Колишній головнокомандувач чеської армії, який був обраний новим лідером країни в січні, застеріг від переговорів з Росією, заявивши, що східноєвропейські країни, які були частиною оборонного договору часів Радянського Союзу Варшавського договору, добре вивчили поведінку Росії.

У нас немає ідеалістичних уявлень про те, куди рухається Росія, про можливість переговорів з Росією. Ми всі знаємо, що Росія розуміє лише силу, – сказав Павел. Для нас же сила походить від єдності. Тому ми дуже чітко ставимося до спільного підходу всіх країн ЄС і НАТО проти російської агресії”.

Він наголосив, що росіяни вже зазнали кількох “фатальних помилок” в Україні, але попередив, що Москву не можна недооцінювати.

У питанні постачання Україні військової авіації Павел висловив застереження, оскільки на підготовку пілотів, наземного та суміжного екіпажів потрібно не менше півроку. Тож поки що набагато простіше займатися підготовкою екіпажів для танків і артилерії.

Зауважимо, на думку нещодавно обраного президента Чехії Петра Павела, Україні повинна отримати дозвіл на вступ до НАТО по закінченню повномасштабної російсько-української війни.

Окрім цього, він заявив, що Україні, як і раніше, необхідна масштабна військова підтримка. Павел не виключив постачання Києву військових літаків.

Вранці 20 лютого, стало відомо про приїзд американського президента до Києва.

Відповідаючи на питання про важливість перебування в Києві, Байден зазначив, що це його восьмий візит до міста.

Кожного разу [поїздка до Києва] все важливіша”, – сказав він.

Джо Байден заявив, що Київ “захопив частину мого серця”.

Вже ввечері 20 лютого Байден прибув до Польщі на запрошення колеги Анджея Дуди. Американського президента зустріли у варшавському аеропорту.