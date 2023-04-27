Про це сповіщає Pilitico.
Такі припущення президента Чехії з’явилися в той момент, коли КНР сподівається позиціонувати себе як миротворця в Україні. Попри те, що більшість західних країн досить скептично поставилися до цих ініціатив, деякі держави, такі як Франція, наполягають на тому, що Китай може зайняти одну із важливих позицій у мирних переговорах.
На думку Павела, коли мова заходить про Україну, Китай “прагне вигоди лише для себе – а нині це означає продовження війни”. Відтак, Пекін зможе закупити в Росії дешеву нафту, газ та інші ресурси в обмін на “дружнє партнерство” з Кремлем.
“Я не думаю, що влада Китаю насправді зацікавлена у швидкому закінченні війни Росії на території України”, – наголосив Павел.
Крім того, глава держави додав, що Пекін використовує досвід російсько-української війни, щоб вчитися. “Китай виносить уроки з воєнного конфлікту. Вище китайське керівництво уважно слідкує за діями Росії та реакцією Заходу на них”, – резюмував він.
Додамо, що речниця нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова заявила, що країна підтримує вступ України до Євросоюзу та прагнення держави розпочати переговори щодо інтеграції у 2023 році.
Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу.
Зауважимо, що Чехія планує надати Україні військову допомогу на суму у майже 33 млн доларів. Її можуть надати не коштами, а військовими матеріалами.
За словами міністерки оборони Чехії Яни Чернохової, допомога може бути у вигляді майна з армійських складів. Відповідний перелік вона надала президенту Чехії Петру Павлу. Також вона вручила йому список допомоги, який Прага надіслала Україні раніше.
“Це не фінансова допомога, це військові матеріали, які все ще знаходяться на наших складах, і ми справді можемо їх відправити в Україну без шкоди для власної обороноздатності”, – йдеться у заяві.
- Протягом кількох тижнів Україні спорядять реактивну установку RM-70 та 365 ракет, на яку громадяни Чехії зібрали понад $1,3 млн.
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав до “максимальної допомоги” Україні у війні з РФ, що дозволить покінчити з “російським імперіалізмом”.
- У Чехії вироблятимуть мобільні системи ППО, котрі допоможуть Україні проти дронів-камікадзе. Про виробництво протиповітряної зброї для України оголосив заступник міністра оборони Даніель Блажковец під час зустрічі у форматі “Рамштайн”.