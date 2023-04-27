Президент Чехії Петр Павел заявив, що не зважаючи на "мирні заклики" Китаю, країні навряд чи можна довірити роль посередника у встановленні "довготривалого та справедливого миру".

Про це сповіщає Pilitico.

Такі припущення президента Чехії з’явилися в той момент, коли КНР сподівається позиціонувати себе як миротворця в Україні. Попри те, що більшість західних країн досить скептично поставилися до цих ініціатив, деякі держави, такі як Франція, наполягають на тому, що Китай може зайняти одну із важливих позицій у мирних переговорах.

На думку Павела, коли мова заходить про Україну, Китай “прагне вигоди лише для себе – а нині це означає продовження війни”. Відтак, Пекін зможе закупити в Росії дешеву нафту, газ та інші ресурси в обмін на “дружнє партнерство” з Кремлем.

“Я не думаю, що влада Китаю насправді зацікавлена у швидкому закінченні війни Росії на території України”, – наголосив Павел.

Крім того, глава держави додав, що Пекін використовує досвід російсько-української війни, щоб вчитися. “Китай виносить уроки з воєнного конфлікту. Вище китайське керівництво уважно слідкує за діями Росії та реакцією Заходу на них”, – резюмував він.

Додамо, що речниця нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова заявила, що країна підтримує вступ України до Євросоюзу та прагнення держави розпочати переговори щодо інтеграції у 2023 році.

Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу.

Зауважимо, що Чехія планує надати Україні військову допомогу на суму у майже 33 млн доларів. Її можуть надати не коштами, а військовими матеріалами.

За словами міністерки оборони Чехії Яни Чернохової, допомога може бути у вигляді майна з армійських складів. Відповідний перелік вона надала президенту Чехії Петру Павлу. Також вона вручила йому список допомоги, який Прага надіслала Україні раніше.