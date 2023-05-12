Президент Чехії та колишній генерал НАТО Петр Павел заявив, що Україна має високі шанси на успішний контрнаступ у повномасштабній війні, а також повинна отримати підтримку для вступу в ЄС та Північноатлантичний альянс.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.

На його думку, запланований контрнаступ України задля повернення території, окупованих Росією, має хороші шанси на успіх, але може призвести до великих втрат, якщо Росія правильно використає підготовлену оборону.

Також він висловився й щодо вступу України в ЄС та НАТО, зауваживши, що країни-члени союзу та Альянсу повинні підтримати українців на шляху до інтеграції.

“Я не кажу, що це має бути в якомусь конкретному часовому горизонті, тому що підготовка до вступу в обидва інститути дуже складна, вимагає тривалої підготовки та виконання цілого переліку критеріїв, але ми повинні допомогти Україні в цьому”, — сказав Павел.

За його словами, переговори про вступ до Євросоюзу можуть розпочатися вже наприкінці цього року. Це дасть Україні можливість для тіснішої співпраці, а також допомогу у післявоєнній відбудові.

“Що стосується НАТО…чим стабільніша Україна в економічному плані, тим більше шансів, що вона буде раніше підготовлена до вступу в НАТО”, — зауважив Глава Чехії.