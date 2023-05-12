Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.
На його думку, запланований контрнаступ України задля повернення території, окупованих Росією, має хороші шанси на успіх, але може призвести до великих втрат, якщо Росія правильно використає підготовлену оборону.
Також він висловився й щодо вступу України в ЄС та НАТО, зауваживши, що країни-члени союзу та Альянсу повинні підтримати українців на шляху до інтеграції.
“Я не кажу, що це має бути в якомусь конкретному часовому горизонті, тому що підготовка до вступу в обидва інститути дуже складна, вимагає тривалої підготовки та виконання цілого переліку критеріїв, але ми повинні допомогти Україні в цьому”, — сказав Павел.
За його словами, переговори про вступ до Євросоюзу можуть розпочатися вже наприкінці цього року. Це дасть Україні можливість для тіснішої співпраці, а також допомогу у післявоєнній відбудові.
“Що стосується НАТО…чим стабільніша Україна в економічному плані, тим більше шансів, що вона буде раніше підготовлена до вступу в НАТО”, — зауважив Глава Чехії.
- Чеська Республіка може надати Україні частину своїх винищувачів L-159 для підтримки запланованого контрнаступу, заявив президент Петр Павел.
- Президент Чехії Петр Павел, котрий раніше був головним військовим радником НАТО, приватно застеріг керівництво України від поспішного контрнаступу. Під час зустрічі у Києві з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем Павло попередив, що зараз немає елемента несподіванки, який сприяв успішним штурмам Харківщини та Херсону 2022 року.