Президент Чехії виступив проти відправлення воїнів НАТО до України — CNN Prima NEWS

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу CNN Prima news.

На його думку, направляти в Україну військовослужбовців є недоцільним. Земен вважає нинішню напруженість словесною війною з обох сторін, попри скупчення 100 тисяч військових з боку Росії. Президент Чехії заявив, що сподівається, що ситуація не вийде далі слів.

“Я вважаю це брязканням зброї”, – пояснив Земан.

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву чеського президента. Міністр сказав, що заява Мілоша Земана є спробою завдати шкоди українсько-чеським відносинам. Тому Кулеба запросив Міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського до України.

“Він представляє відповідальний уряд, який розуміє, яку небезпеку для Чехії та Європи загалом становить агресія РФ проти України”, – додав Кулеба.

Зазначимо, що раніше міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявляла про готовність допомогти України на тлі зосередження російських військ уздовж кордону. Уряд готовий надати або продати зброю та боєприпаси. Проте його постачання має бути погоджено з іншими країнами, як Вишеградською четвіркою, Німеччиною, Австрією, країнами Балтії тощо.