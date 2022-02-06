Президент Чехії виступив проти відправлення воїнів НАТО до України — CNN Prima NEWS

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу CNN Prima news.
На його думку, направляти в Україну військовослужбовців є недоцільним. Земен вважає нинішню напруженість словесною війною з обох сторін, попри скупчення 100 тисяч військових з боку Росії. Президент Чехії заявив, що сподівається, що ситуація не вийде далі слів.
“Я вважаю це брязканням зброї”, – пояснив Земан.
Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву чеського президента. Міністр сказав, що заява Мілоша Земана є спробою завдати шкоди українсько-чеським відносинам. Тому Кулеба запросив Міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського до України.
“Він представляє відповідальний уряд, який розуміє, яку небезпеку для Чехії та Європи загалом становить агресія РФ проти України”, – додав Кулеба.
Зазначимо, що раніше міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявляла про готовність допомогти України на тлі зосередження російських військ уздовж кордону. Уряд готовий надати або продати зброю та боєприпаси. Проте його постачання має бути погоджено з іншими країнами, як Вишеградською четвіркою, Німеччиною, Австрією, країнами Балтії тощо.
- Нагадаємо, що до України прибув ще один літак із військовою допомогою від США. Для Збройних Сил України надіслали 86 тонн боєприпасів. З 22 січня 2022 року США скерували до Києва понад 650 тонн озброєння.
- Також наразі Росія все ще не готова здійснити повномасштабне вторгнення на територію України, одначе перекинуті на територію Кримського півострова 10 000 військових свідчать про те, що агресор знаходиться на завершальному етапі підготовки та зможе здійснити наступ, як тільки буде відповідна команда.
- Влада Великої Британії готується направити додаткові сухопутні, повітряні та морські сили до Східної Європи для підтримки союзників по НАТО, оскільки Росія збирає десятки тисяч військ на кордоні з Україною, погрожуючи повномасштабним вторгненням.
- Україна на переговорах у Києві погодила дії із Нідерландами задля стримування подальшої агресії Російської Федерації. Їх обговорили міністр закордонних справ (МЗС) України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.