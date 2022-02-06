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Президент Чехії виступив проти відправлення воїнів НАТО до України — CNN Prima NEWS

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що виступає проти направлення в Україну військовослужбовців НАТО. Причиною стало те, що Україна не є членом Північноатлантичного альянсу.

Неділя, 6 лютого 2022, 18:09
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Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу CNN Prima news.

На його думку, направляти в Україну військовослужбовців є недоцільним. Земен вважає нинішню напруженість словесною війною з обох сторін, попри скупчення 100 тисяч військових з боку Росії. Президент Чехії заявив, що сподівається, що ситуація не вийде далі слів.

“Я вважаю це брязканням зброї”, – пояснив Земан.

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву чеського президента. Міністр сказав, що заява Мілоша Земана є спробою завдати шкоди українсько-чеським відносинам. Тому Кулеба запросив Міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського до України.

“Він представляє відповідальний уряд, який розуміє, яку небезпеку для Чехії та Європи загалом становить агресія РФ проти України”, – додав Кулеба.

Зазначимо, що раніше міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявляла про готовність допомогти України на тлі зосередження російських військ уздовж кордону. Уряд готовий надати або продати зброю та боєприпаси. Проте його постачання має бути погоджено з іншими країнами, як Вишеградською четвіркою, Німеччиною, Австрією, країнами Балтії тощо.

Теги: агресія Росії, агресія РФ, Дмитро Кулеба, Мілош Земан, НАТО, озброєння України, Північноатлантичний альянс, російська агресія, Чехія, Яна Чернохова

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