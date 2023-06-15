Президент Чехії Петр Павел заявив, що громадяни Росії, які проживають за кордоном, повинні перебувати під "пильним наглядом" спецслужб у їхніх країнах перебування.

Джерело: Politico

За його словами, за всіма росіянами, які живуть у західних країнах, слід стежити набагато більше, ніж у минулому, оскільки вони є громадянами нації, яка веде агресивну війну.

“Мені може бути шкода цих людей, але водночас коли ми озираємося назад, коли почалася Друга світова війна, все японське населення, яке проживало в Сполучених Штатах, також перебувало під суворим режимом моніторингу. Це просто ціна війни”, – сказав президент Чехії.

На запитання, що він має на увазі під “спостереженням”, Павел відповів, що має на увазі “перебування під пильною увагою спецслужб”.

Сотні тисяч громадян Росії покинули свою країну з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року — зокрема, щоб уникнути призову в російську армію. За даними Statista, у 2020 році в Європі та Північній Америці проживало близько 6,6 мільйона росіян.