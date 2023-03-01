Президент Чехії закликає пришвидшити постачання озброєння Україні та вимагає надати винищувачі

Колишній генерал НАТО і новообраний президент Чехії Петр Павел закликав до швидких постачань озброєння Україні.

Про це він розповів газеті ZEIT.

Він наголосив, крім усього іншого, танки важливі для українських військ, щоб вони могли зупинити наступ Росії.

У перспективі винищувачі також повинні бути поставлені в Україну, — зазначив глава Чехії. Але це має бути лише через півроку чи пізніше”.

Він пояснив, що це вимагатиме підготовки фахівців, льотного та наземного персоналу, логістики, наземної безпеки.

Павел також привітав нинішню політику канцлера ФРН щодо України. За його словами, можна лише похвалити Олафа Шольца за його нинішній підхід.

Зауважимо, за минулий рік Чеська Республіка постачила Україні сотні одиниць важкої військової техніки, зокрема й 89 танків, і продовжить підтримувати зусилля з надання допомоги Києву, заявив прем’єр-міністр країни Петр Фіала.

Раніше новообраний президент Чехії Петр Павел назвав візит президента США Джо Байдена до Києва та Варшави “надзвичайно сильним сигналом” прихильності Вашингтона Україні та її європейським союзникам.