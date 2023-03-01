Президент Чехії закликає пришвидшити постачання озброєння Україні та вимагає надати винищувачі

Про це він розповів газеті ZEIT.
Він наголосив, крім усього іншого, танки важливі для українських військ, щоб вони могли зупинити наступ Росії.
У перспективі винищувачі також повинні бути поставлені в Україну, — зазначив глава Чехії. Але це має бути лише через півроку чи пізніше”.
Він пояснив, що це вимагатиме підготовки фахівців, льотного та наземного персоналу, логістики, наземної безпеки.
Павел також привітав нинішню політику канцлера ФРН щодо України. За його словами, можна лише похвалити Олафа Шольца за його нинішній підхід.
Зауважимо, за минулий рік Чеська Республіка постачила Україні сотні одиниць важкої військової техніки, зокрема й 89 танків, і продовжить підтримувати зусилля з надання допомоги Києву, заявив прем’єр-міністр країни Петр Фіала.
Раніше новообраний президент Чехії Петр Павел назвав візит президента США Джо Байдена до Києва та Варшави “надзвичайно сильним сигналом” прихильності Вашингтона Україні та її європейським союзникам.
Також він зазначив, що Україні повинна отримати дозвіл на вступ до НАТО по закінченню повномасштабної російсько-української війни.
Окрім цього, він заявив, що Україні, як і раніше, необхідна масштабна військова підтримка. Павел не виключив постачання Києву військових літаків.
- Українські військові опановують сучасні ракетні комплекси за прискореною програмою і завершать тренування у США вже за кілька тижнів.
- У Чехії вироблятимуть мобільні системи ППО, котрі допоможуть Україні проти дронів-камікадзе. Про виробництво протиповітряної зброї для України оголосив заступник міністра оборони Даніель Блажковец під час зустрічі у форматі “Рамштайн”.
- Раніше у Міністерстві закордонних справ Польщі зазначили, що Варшава спорядить Україні 14 танків Leopard 2 протягом “найближчих двох-трьох тижнів” після завершення підготовки українських військ.