Глави Чехії та Німеччини погодилися, що необхідно зміцнювати східний фланг НАТО. Новообраний президент Чехії Петр Павел закликав Берлін взяти на себе чіткішу керівну роль в оборонній політиці та безпеці ЄС.

Про це інформує Deutsche Welle.

21 березня, під час інавгураційного візиту до Берліна, Павел зазначив, що “Німеччина може проявити своє лідерство у всьому”. Також він висловив переконання, що серед іншого, ФРН має стати провідною країною у відновленні України після війни.

Відносини Німеччини та Чехії знаходяться “на дуже високому рівні, і ми хотіли б підняти його ще вище”, заявив Павел на спільній пресконференції з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у берлінському палаці Бельвю. Він запропонував проводити регулярні німецько-чеські урядові зустрічі у межах “стратегічного діалогу”.

Своєю чергою, Штайнмаєр заявив, що “вторгненням в Україну Росія зруйнувала мирний порядок у Європі”. Тому наголосив, що важливим завданням у цій ситуації є збереження єдності всередині ЄС і НАТО.

Сторони одностайно підтримали єдину позицію ЄС та НАТО щодо Росії та подальшу допомогу Україні, яка захищається від повномасштабного російського вторгнення. Політики також зауважили щодо важливості присутності солдатів НАТО на східному фланзі.

28 січня колишній генерал НАТО Петр Павел переміг у другому турі президентських виборів у Чехії, набравши 58% голосів, забезпечивши країні чітко проєвропейський курс. На початку лютого Павел закликав до масштабної військової підтримки України та не виключив постачання Києву військових літаків.

Ще у вересні у Міноборони ФРН зазначили, що Німеччина має взяти на себе провідну роль в Європі та світі, зокрема у військових питаннях.

Згодом канцлер Олаф Шольц наголосив, що вторгнення президента РФ Володимира Путіна в Україну є “хрестовим походом проти того, що Путін називає колективним Заходом”.

Окрім цього, нещодавно керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить до правлячої коаліції ФРН, представило позиційний документ про розворот у зовнішньополітичній стратегії та відносинах з Росією. 23 січня співголова СДПН Ларс Клінгбайль заявив, що Німеччина надто довго керувалася “політикою кооперації” з РФ, але війна, розв’язана цією країною проти України, означає, що тепер Європа має піклуватися про свою безпеку від Росії.