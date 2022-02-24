Президент Чехії Мілош Земан, який завжди вирізнявся проросійською позицією, зреагував на вторгнення Росії в Україну та закликав Захід до найжорсткіших санкцій проти РФ.

Про це інформує “Радіо Свобода”.

Мілош Земан виступив зі зверненням до свого народу, у якому засудив агресію Росії проти України.

За його словами, Захід має відповісти Росії жорсткими санкціями, зокрема відключивши РФ від міжнародної системи фінансової комунікації SWIFT.

Як заявив Земан, він уважно прослухав виступ президента РФ Володимира Путіна і зрозумів, що помилки, які Захід міг допустити у минулому, не виправдовують дій Кремля.

Як додав президент Чехії, влада Російської Федерації вчинила злочин проти міжнародного миру.

“Я помилявся, коли казав, що Росія не розпочне війну. Я казав, що вони не божевільні. Але безумців потрібно ізолювати”, – резюмував Земан.

Відомо, що Мілош Земан був одним із європейських лідерів, що мав хороші відносини з Кремлем. У минулому він висловлював сумніви щодо антиросійських санкцій та робив неоднозначні заяви щодо анексії Криму.