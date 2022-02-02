Про це повідомляє сайт телеканалу.

Відповідна заява надійшла до колег вранці. Згідно з нею, Цукер подав у відставку через те, що на тлі звільнення ведучого Кріса Куомо приховував стосунки зі своєю колегою, виконавчою віце-президенткою каналу, Еллісон Голлуст.

“У рамках розслідування роботи Куомо на CNN мене запитали про стосунки за згодою з моєю найближчою колегою, з якою я працював понад 20 років Тоді я визнав, що протягом останніх років наші стосунки розвивалися. Я мав повідомити про це, коли вони почалися, однак не зробив цього. Я припустився помилки. Через це я сьогодні подаю у відставку”, – пояснив Джефф Цукер.

Голлуст підтвердила слова Цукера додавши, що вони були партнерами та друзями протягом 20 років. Та їхні стосунки змінилися через коронавірус. Сама Еллісон Голлуст залишилася працювати на телеканалі.

Та не всі колеги впевнені, що стосунки Цукера та Голлуст стали основною причиною відставки президента. Як відомо, конгломерат WarnerMedia, до якого входить CNN, перебуває в процесі злиття з Discovery. Цукер розмовляв з деякими топ-менеджерами у середу вранці, незадовго до того, як оголосив про свій відхід.