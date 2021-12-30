Військова агресія з боку Росії загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи. Тому загальна підтримка територіальної цілісності та суверенітету України, як і раніше, важлива.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс під час зустрічі з головою представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікасом, повідомляє Delfi.

“Попри військові дії, що постійно відбуваються у Східній Україні, українці залишаються налаштованими на реформи та продовжують докладати зусиль для приєднання до Євросоюзу. Це держава, де цінують демократичні цінності”, – зазначив А.Каріс.

При цьому він наголосив, що громадяни України мають право самостійно обрати, з ким хочуть перебувати в союзі.

На зустрічі також було обговорено внутрішньополітичний розвиток у країні, а також перспективи членства в ЄС.

А.Каріс зауважив, що Естонія продовжує підтримувати Україну та цінує допомогу Євросоюзу для української держави.

Президент Естонії має намір відвідати Україну на початку 2022 року.