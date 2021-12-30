Про це заявив президент Естонії Алар Каріс під час зустрічі з головою представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікасом, повідомляє Delfi.
“Попри військові дії, що постійно відбуваються у Східній Україні, українці залишаються налаштованими на реформи та продовжують докладати зусиль для приєднання до Євросоюзу. Це держава, де цінують демократичні цінності”, – зазначив А.Каріс.
При цьому він наголосив, що громадяни України мають право самостійно обрати, з ким хочуть перебувати в союзі.
На зустрічі також було обговорено внутрішньополітичний розвиток у країні, а також перспективи членства в ЄС.
А.Каріс зауважив, що Естонія продовжує підтримувати Україну та цінує допомогу Євросоюзу для української держави.
Президент Естонії має намір відвідати Україну на початку 2022 року.
- Раніше президент Естонії заявив, що будь-які перемовини з Путіним мають відбуватися лише за участю Сполучених Штатів та країн НАТО.
- При цьому влада Німеччини готова до будь-яких моделей діалогу з Москвою стосовно ситуації в Україні. Проте, найрезультативнішим там вважають “нормандський формат”.
- Очільники міністерств оборони Німеччини та Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику.
- Як повідомлялось раніше, Росія готується до потенційного вторгнення в Україну. США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включно з картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.
- При цьому президент РФ Володимир Путін на пресконференції у Москві заявив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.
- Пізніше у Білому домі назвали дату переговорів між США та Росією, щодо контролю над озброєннями та ситуації на кордоні України. Зустріч заплановано на 10 січня 2022 року.