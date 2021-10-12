Про це передає філіппінське видання CNN Philipines.
Президент Філіппін Родріго Дутерте висловив ідею, з допомогою якої можна підвищити рівень імунізації в країні – він пропонує робити людям щеплення уві сні, доки ті сплять вдома.
“Проблема в тих, хто не хоче вакцинуватися. Пошукайте їх у своєму селі, ми підемо до них і зробимо їм ін’єкції уві сні. Якщо вони не хочуть, підемо до них додому і зробимо ін’єкцію вночі. Я сам очолю ініціативу”, – заявив президент Філіппін.
І хоч щеплення у країні не є обов’язковими, президент є палким прихильником імунізації населення як надійного способу боротьби з епідемією.
Родріго Дутерте також взяв на себе безпосередню провину дефіциту вакцин у Філіппінах, стверджував, що Уряд навесні не міг знайти жодної компанії, яка б погодилася продати їм вакцини.
Станом на 10 жовтня понад 23,1 мільйона філіппінців були повністю вакциновані проти COVID-19, близько 26,4 мільйона осіб отримали першу дозу.
- Нагадаємо, президента Бразилії: Жаїра Болсонару не пустили всередину одного з ресторанів Нью-Йорку (США) через відсутність щеплення проти COVID-19. Згодом, уже в Бразилії, його не пустили на футбольний матч також через відсутність сертифікату про щеплення.
- Раніше Литовський уряд вирішив виплачувати щепленим від коронавірусу жителям, старшим за 75 років одноразову виплату в розмірі 100 євро.
- 6 жовтня Кабінет Міністрів України виділив 25 млн гривень на популяризацію вакцинації проти коронавірусу.