Президент Філіппін Родріго Дутерте запропонував проходити в будинки та робити під час сну щеплення від COVID-19 тим, хто не хоче вакцинуватися.

Про це передає філіппінське видання CNN Philipines.

Президент Філіппін Родріго Дутерте висловив ідею, з допомогою якої можна підвищити рівень імунізації в країні – він пропонує робити людям щеплення уві сні, доки ті сплять вдома.

“Проблема в тих, хто не хоче вакцинуватися. Пошукайте їх у своєму селі, ми підемо до них і зробимо їм ін’єкції уві сні. Якщо вони не хочуть, підемо до них додому і зробимо ін’єкцію вночі. Я сам очолю ініціативу”, – заявив президент Філіппін.

І хоч щеплення у країні не є обов’язковими, президент є палким прихильником імунізації населення як надійного способу боротьби з епідемією.

Родріго Дутерте також взяв на себе безпосередню провину дефіциту вакцин у Філіппінах, стверджував, що Уряд навесні не міг знайти жодної компанії, яка б погодилася продати їм вакцини.

Станом на 10 жовтня понад 23,1 мільйона філіппінців були повністю вакциновані проти COVID-19, близько 26,4 мільйона осіб отримали першу дозу.