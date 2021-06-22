Президент Філіппін Родріго Дутерте пригрозив ув'язненням громадянам, які відмовляються від вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Про це інформує міжнародне агентство Reuters.

Відповідну заяву Дутерте зробив у телезверненні в понеділок, 21 червня, після повідомлень про низьку явку в декількох пунктах вакцинації в столиці країни Манілі.

“У вас є вибір: отримати щеплення, або я вас посаджу до в’язниці”, – наголосив Дутерте.

“Зрозумійте мене правильно: у країні – криза. Мене дратує, що філіппінці не дослухаються до уряду”, – додав він.

Як зазначає Reuters, ці слова президента Філіппін суперечать попереднім заявам інших посадовців країни, які закликали жителів вакцинуватися, проте наполягали на добровільності цього.

Станом на 20 червня влада Філіппін повністю вакцинувала лише 2,1 млн людей із 110-мільйонного населення. Уряд же поставив мету щепити 70 млн людей до кінця цього року.

Дутерте, якого критикували за жорсткий підхід до стримування коронавірусу, також підтвердив своє рішення не дозволяти школам відкриватися знову.

У країні загалом зафіксовано понад 1,3 млн випадків зараження коронавірусом і більш ніж 23 тисячі смерті через COVID-19.