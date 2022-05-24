Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Дутерте сказав, що, хоча його та Путіна називають вбивцями, проте це дві різні людини.
Нагадаємо, що з початком президентства Дутерте в країні почалися масові вбивства наркодилерів. Адже Дутерте закликав вбивати тих, кого він вважає наркодилерами. У серпні 2016 року у ЗМІ по всьому світі з’явилася інформація, що 900 наркодилерів були вбиті на Філіппінах.
“Багато людей говорять, що ми з Путіним однакові, тому що ми вбиваємо людей. Але я вбиваю злочинців. Я не вбиваю дітей і літніх людей”, – заявив Дутерте.
Також він зазначив, що те, що відбувається в Росії та Америці, відрізняється від того, що відбувається на Філіппінах.
“Путін – мій друг. Ти все контролюєш. Але ти справді розпочав там галас. Контролюй своїх солдатів. Вони дуже люті”, – сказав Дутерте
Президент Філіппін попросив посольство Росії на Філіппінах передати Путіну його повідомлення. Та додав, що Путін зобов’язаний забезпечити безпеку невинних.
“Ваш моральний обов’язок — подбати про безпеку цивільних, дітей, літніх людей та жінок. Вони занадто вразливі”, – наголосив Дутерте.
- Нагадаємо, що після оприлюднення кадрів сотень убитих мирних мешканців Київської області, які є прямим свідченням воєнних злочинів РФ, міністр закордонних справ Україна Дмитро Кулеба закликав G7 ввести нові санкції проти Росії.
- У перші дні після звільнення Київської області від військ РФ, весь світ побачив результат російського нападу на Україну. Буча — одне з міст, що зазнало страждань від агресії РФ. Кореспондентові #Букв вдалося побувати на вулицях зруйнованого міста та на власні очі переконатися у шокових наслідках вторгнення.
- Українські військові виявили на звільнених територіях Миколаївської області пошкоджені автівки із понівеченими та розстріляними тілами людей, які намагалися покинути тимчасово окуповані росіянами території.