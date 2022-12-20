Фінляндія готує пакет військової допомоги для України. Президент Саулі Нііністьо анонсував, що його країна має намір надати нову підтримку.

Про це повідомило Yle.

Саулі Нііністьо зробив заяву під час зустрічі лідерів країн, які входять до Об’єднаних експедиційних сил (JEF). За його словами, Україна отримуватиме допомогу, поки не буде досягнутий мир, на який заслуговує наша держава.

“Ми обговорили ситуацію в Україні, наші погляди одностайні: підтримувати Україну доти, доки вона не досягне легітимного миру”, – заявив Нііністьо.

Політик зазначив, що на сьогодні складно припустили, коли мир буде досягнуто.

Today among the JEF leaders, we discussed our unwavering commitment to support Ukraine and how to improve the security in Northern Europe and the Baltic Sea region. The Joint Expeditionary Force is an important framework for Finland’s defence cooperation. pic.twitter.com/k5hZZzyi2A — Sauli Niinistö (@niinisto) December 19, 2022

До JEF входять Фінляндія, Велика Британія, Нідерланди, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція, Данія та Естонія. Раніше глави Нідерландів, Литви та Естонії розкритикували ідею президента Франції Еманюеля Макрона щодо гарантій безпеки для Росії. Донині Фінляндія не висловлювалася щодо заяви французського лідера.

“Сусіди Росії – це ті, кому потрібні гарантії безпеки. Якщо Росія надасть своїм сусідам гарантії безпеки, можна буде розглянути гарантії аналогічного масштабу”, – сказав Нііністьо.