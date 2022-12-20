Про це повідомило Yle.

Саулі Нііністьо зробив заяву під час зустрічі лідерів країн, які входять до Об’єднаних експедиційних сил (JEF). За його словами, Україна отримуватиме допомогу, поки не буде досягнутий мир, на який заслуговує наша держава.

“Ми обговорили ситуацію в Україні, наші погляди одностайні: підтримувати Україну доти, доки вона не досягне легітимного миру”, – заявив Нііністьо.

Політик зазначив, що на сьогодні складно припустили, коли мир буде досягнуто.

До JEF входять Фінляндія, Велика Британія, Нідерланди, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція, Данія та Естонія. Раніше глави Нідерландів, Литви та Естонії розкритикували ідею президента Франції Еманюеля Макрона щодо гарантій безпеки для Росії. Донині Фінляндія не висловлювалася щодо заяви французського лідера.

“Сусіди Росії – це ті, кому потрібні гарантії безпеки. Якщо Росія надасть своїм сусідам гарантії безпеки, можна буде розглянути гарантії аналогічного масштабу”, – сказав Нііністьо.