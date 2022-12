Про це повідомило Yle.

Саулі Нііністьо зробив заяву під час зустрічі лідерів країн, які входять до Об’єднаних експедиційних сил (JEF). За його словами, Україна отримуватиме допомогу, поки не буде досягнутий мир, на який заслуговує наша держава.

“Ми обговорили ситуацію в Україні, наші погляди одностайні: підтримувати Україну доти, доки вона не досягне легітимного миру”, – заявив Нііністьо.

Політик зазначив, що на сьогодні складно припустили, коли мир буде досягнуто.

Today among the JEF leaders, we discussed our unwavering commitment to support Ukraine and how to improve the security in Northern Europe and the Baltic Sea region.

The Joint Expeditionary Force is an important framework for Finland’s defence cooperation. pic.twitter.com/k5hZZzyi2A

— Sauli Niinistö (@niinisto) December 19, 2022