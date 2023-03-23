Сьогодні, 23 березня, Президент Фінляндії Саулі Нііністьо підписав закони, що необхідні для вступу країни до Північноатлантичного альянсу (НАТО)

Про це повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle.

Зазначається, що церемонію підписання законодавства провели у Гельсінкі. Це означає, що після затвердження президентом законів національні процедури у Фінляндії для членства в Альянсі, завершено.

“Це вони”, — коротко сказав Нііністе після підпису та пішов.

Саулі Нііністьо підписав документи після того, як минулої п’ятниці президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про початок процесу ратифікації у парламенті членства Фінляндії в НАТО.

Крім того, комітет із закордонних справ Туреччини обговорить членство Фінляндії в НАТО сьогодні, у четвер 23 березня.

За даними турецької газети Hürriyet, розгляд питання про членство Фінляндії в НАТО, можливо, може бути перенесено на загальне засідання парламенту вже в п’ятницю або суботу.