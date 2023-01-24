російсько-українська війна
17:17 ФІФА та УЄФА не скасовуватимуть заборону командам РФ на участь у європейських турнірах – Sky News
17:14 Президент Фінляндії відвідав Бучу та Бородянку
17:05 У Москві пройшла «тиха» антивоєнна акція з квітами та плюшевими іграшками
16:41 У Києві викрили наркосиндикат з кокаїном на 4 млн гривень
15:59 Зеленський присвоїв Вільнюсу відзнаку «Місто-рятівник»
15:58 Теорія змови Трампа: колишній президент США збирається прийняти таємну конференцію на своєму курорті в Маямі – CBS NEWS
15:44 У Білорусі армійці почали знімати військову техніку з тривалого зберігання
15:39 СБУ повідомила про підозру ексведучій телеканалів Медведчука
15:35 Прикордонники прихистили пса з Донеччини на прозвисько Банан: фото
15:23 Прикраси з головної ялинки України розпродали: 60 тисяч грн перерахують на допомогу ЗСУ
15:23 СБУ затримала зловмисників, які «продавали» українські паспорти громадянам Росії
14:59 «Готувались заздалегідь»: очільник Мін’юсту нагадав про платні камери у СІЗО
14:57 У Донецькій області затримано ексберкутівця, який «зливав» бойові позиції ЗСУ
14:46 РНБО ввела персональні санкції щодо 21 керівника і священника РПЦ
14:13 Генсек НАТО розкритикував Ердогана через заяву щодо Швеції в НАТО
14:11 Ймовірного організатора хабаря ексзаступнику міністра Лозинському взято під варту — ВАКС
14:05 Незабаром буде рішення Німеччини щодо надання Україні танків Leopard – Столтенберг
14:01 Російська космічна розвідка колапсує через введені міжнародні санкції — ГУР
13:45 Фільм Бена Аффлека про бренд Nike, в якому зіграє Метт Деймон, вийде у квітні
13:40 Один з енергетичних об‘єктів Київщини отримав близько 90 тонн енергообладнання
13:00 Герасимов, ймовірно, звільнив генерал-полковника Теплінського з посади одного з основних оперативних командувачів російських військ в Україні – британська розвідка
12:36 На Хмельницькій АЕС розпочала роботу місія МАГАТЕ
12:32 Митрополит Епіфаній перебуває з першим офіційним візитом у Римі
12:16 Заступник міністра розвитку громад та територій Лукеря написав заяву на звільнення
12:02 У Кропивницькому викрили російського агента, який допомагав РФ в обстрілі електропідстанцій
11:52 У Держкіно опублікували перелік претендентів на посаду керівника Довженко-Центру
11:41 Дефіцит потужності електроенергії в Україні залишається суттєвим – «Укренерго»
11:21 У США мають інформацію, що компанії з Китаю продавали Росії «нелетальне військове обладнання» — CNN
10:44 У Фінляндії не виключають розгляд заявки на членство в НАТО без Швеції — глава МЗС
10:38 Авіакатастрофа у Броварах: шістьох найбільш постраждалих доставили на лікування до Австрії
10:15 РФ збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі

Президент Фінляндії відвідав Бучу та Бородянку

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо після візиту у Київ прибув до постраждалих внаслідок російської окупації Бучі та Бородянки.

Вівторок, 24 січня 2023, 17:14
Підтримати

Фото: Саулі Нііністьо / Twitter

Про це повідомив фінський президент у Twitter.

Саулі Нііністьо прибув до України з неоголошеним візитом. Спочатку він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та обговорив ситуацію в російсько-українській війні. Зокрема вони порушили питання підтримки України.

Нііністьо наголосив, що допомога нашій державі з їхнього боку залишається непохитною. За його словами, вона надходитиме стільки, скільки буде потрібно.

Фото: Саулі Нііністьо / Twitter

“Відвідали Бородянку та Бучу. Звірства, скоєні тут, не повинні залишитися безкарними. Я залишаюся під глибоким враженням від мужності та рішучості українського народу, як солдатів, так і цивільних”, — наголосив він.

Президент Фінляндії наголосив, що їх будуть пам’ятати наступні покоління.

Фото: Саулі Нііністьо / Twitter

Теги: Бородянка, візит в Україну, підтримка України, російсько-українська війна, Саулі Нііністьо, Фінляндія, Буча

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook