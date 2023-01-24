Президент Фінляндії відвідав Бучу та Бородянку

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо після візиту у Київ прибув до постраждалих внаслідок російської окупації Бучі та Бородянки.

Про це повідомив фінський президент у Twitter.

Саулі Нііністьо прибув до України з неоголошеним візитом. Спочатку він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та обговорив ситуацію в російсько-українській війні. Зокрема вони порушили питання підтримки України.

Нііністьо наголосив, що допомога нашій державі з їхнього боку залишається непохитною. За його словами, вона надходитиме стільки, скільки буде потрібно.

“Відвідали Бородянку та Бучу. Звірства, скоєні тут, не повинні залишитися безкарними. Я залишаюся під глибоким враженням від мужності та рішучості українського народу, як солдатів, так і цивільних”, — наголосив він.

Президент Фінляндії наголосив, що їх будуть пам’ятати наступні покоління.