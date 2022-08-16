Під час телефонної розмови президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді домовились працювати разом, аби покласти край повномасштабній війні, котру розпочала РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

Макрон спільно з прем’єр-міністром Індії обговорили війну, яку розв’язала РФ в Україні, та її дестабілізуючі наслідки для решти світу.

“Президент Республіки наголосив на рішучості Франції продовжувати підтримку України, а лідери двох країн домовилися працювати разом, щоб покласти край конфлікту”, — йдеться у повідомленні.

Зіштовхнувшись з продовольчою кризою, французький глава підтвердив важливість для міжнародної спільноти діяти скоординовано.

Лідери зазначили актуальність структури, запропонованої ініціативою FARM, для гарантування прозорості сільськогосподарських ринків та запобігання спекулятивній поведінці, аби надати допомоги населенню, найбільш схильному до ризику відсутності продовольчої безпеки, та для зміцнення сільськогосподарського суверенітету країн шляхом подальшого розвитку місцевого виробництва.

Раніше під час телефонної розмови, котра тривала майже півтори години, президент України Володимир Зеленський обговорив загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС з президентом Франції Емманюелем Макроном, також подякував за підтримку.