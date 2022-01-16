Емманюель Макрон вважає, що продовження дипломатичного діалогу з Москвою допоможе знизити градус напруження у Європі.

Про це повідомляє французьке видання Le Journal du Dimanche

Як уточнив лідер Французької Республіки, перемовини Заходу та Росії сьогодні потрібні як ніколи.

“Доведено, що шлях перемовин завжди приносить свої плоди. На початку січня цього року сторони погодилися відновити діалог. І саме цим ми будемо займатися найближчими днями”, – заявив Емманюель Макрон.

Президент Франції додав, що завдяки діалогу можна змінити сьогоднішню ситуацію, яка в усіх викликає занепокоєння через колективну безпеку:

“Сьогодні Вашингтон робить те, чим я займаюся протягом останніх років: вони ведуть діалог з росіянами”, – стверджує політик.

Разом з тим Макрон підкреслив, що цей шлях доволі непростий і він має високий рівень напруження.