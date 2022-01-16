Про це повідомляє французьке видання Le Journal du Dimanche
Як уточнив лідер Французької Республіки, перемовини Заходу та Росії сьогодні потрібні як ніколи.
“Доведено, що шлях перемовин завжди приносить свої плоди. На початку січня цього року сторони погодилися відновити діалог. І саме цим ми будемо займатися найближчими днями”, – заявив Емманюель Макрон.
Президент Франції додав, що завдяки діалогу можна змінити сьогоднішню ситуацію, яка в усіх викликає занепокоєння через колективну безпеку:
“Сьогодні Вашингтон робить те, чим я займаюся протягом останніх років: вони ведуть діалог з росіянами”, – стверджує політик.
Разом з тим Макрон підкреслив, що цей шлях доволі непростий і він має високий рівень напруження.
- Нагадаємо, Франція й Німеччина ініціюють нову зустріч у “нормандському форматі” протягом наступних тижнів для пошуку шляхів врегулювання ситуації на Донбасі.
- Раніше Емманюель Макрон заявив, що не можна ігнорувати спроби дестабілізації на Сході Європи.
- З 1 січня 2022 року Франція прийняла роль очільниці сили підвищеної готовності до НАТО від Туреччини.