Про це інформує американський телеканал CNN.
“Вибравши війну, Путін не просто напав на Україну. Він вирішив здійснити найсерйознішу атаку на мир, на стабільність у Європі за десятиліття”, – зазначив глава Франції.
Макрон виступив перед прапором України, а також прапорами Франції та Європейського Союзу.
Він розпочав звернення з привітання мужності та рішучості українського народу, за його словами, українська свобода — французська власна.
“Ці події є поворотним моментом в історії Європи та нашої країни. Вони матимуть тривалі й далекосяжні наслідки для нашого життя, для геополітики нашого континенту”, – зазначив Макрон.
Він зауважив, що санкції, введені проти Росії, будуть відповідні агресії, в якій вона винна. За його словами, європейські санкції будуть спрямовані на військовий, економічний та енергетичний сектори Росії.
Макрон також зазначив, що завтра виступить перед французьким парламентом з додатковою інформацією про відповідь Франції.
- Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія повинна “негайно” припинити військові операції в Україні.
- Великий друг України, екс-президент Литви Даля Грибаускайте висловила підтримку у військовому протистоянні та закликала Захід надати Україні справжню допомогу.
- Пізніше, речник путіна Дмитро Пєсков заявив, що основана мета вторгнення російської армії в Україну – демілітаризація.
- Президент Чехії Мілош Земан, який завжди вирізнявся проросійською позицією, зреагував на вторгнення Росії в Україну та закликав Захід до найжорсткіших санкцій проти РФ.