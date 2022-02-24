У своєму зверненні 24 лютого Президент Франції Емманюель Макрон стверджує, що російська агресія проти України є "найсерйознішою атакою на мир, стабільність у Європі за десятиліття".

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Вибравши війну, Путін не просто напав на Україну. Він вирішив здійснити найсерйознішу атаку на мир, на стабільність у Європі за десятиліття”, – зазначив глава Франції.

Макрон виступив перед прапором України, а також прапорами Франції та Європейського Союзу.

Він розпочав звернення з привітання мужності та рішучості українського народу, за його словами, українська свобода — французська власна.

“Ці події є поворотним моментом в історії Європи та нашої країни. Вони матимуть тривалі й далекосяжні наслідки для нашого життя, для геополітики нашого континенту”, – зазначив Макрон.

Він зауважив, що санкції, введені проти Росії, будуть відповідні агресії, в якій вона винна. За його словами, європейські санкції будуть спрямовані на військовий, економічний та енергетичний сектори Росії.

Макрон також зазначив, що завтра виступить перед французьким парламентом з додатковою інформацією про відповідь Франції.